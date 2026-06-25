¿Cómo será la Gran Feria Estatal Estadounidense de Trump?

Esta semana comenzó la Gran Feria Estatal Estadoundiense, que fue organizada por el Gobierno de Trump. El evento, que durará…

Esta semana comenzó la Gran Feria Estatal Estadoundiense, que fue organizada por el Gobierno de Trump. El evento, que durará 16 días, ofrece a los visitantes del National Mall de la ciudad de Washington la oportunidad de conocer pabellones que muestran todos los estados y territorios del país.

El presidente Donald Trump mencionó por primera vez el proyecto —una Exposición Universal moderna— durante su campaña electoral de 2023. Tres años después, el proyecto se ha hecho realidad, con sobrevuelos militares, proyecciones de películas y una noria gigante de 33 metros en su apretada agenda. El sello personal de Trump es evidente ya que, entre otros detalles, incluye una réplica a escala reducida del arco triunfal de 76 metros que él propuso.

“Este es el comienzo de la edad de oro de Estados Unidos”, declaró Trump en la inauguración de la feria el miércoles por la noche.

El festival, que dura 16 días, ha sido organizado por Freedom 250, una organización sin ánimo de lucro afín a Trump que ha gestionado una gran cantidad de eventos conmemorativos por el 250º aniversario del país, como el acto de oración “Rededicate 250” en el National Mall en mayo.

La feria es gratuita. Freedom250 anima a quienes planean asistir a confirmar su asistencia.

Estarán representados los 50 estados y los territorios estadounidenses, pero varios estados no participan directamente. Los estados participantes buscaron patrocinadores, donaciones o financiación estatal para decorar sus stands.

Funcionarios de Washington, Massachusetts, Illinois, Carolina del Norte y Connecticut declararon a CNN que declinaron organizar stands para sus respectivos estados debido a limitaciones presupuestarias. Grupos de cada estado se ofrecieron como voluntarios para representarlos en la feria.

Si bien los funcionarios afirmaron que las decisiones de sus estados se debían principalmente a los costos, un portavoz de la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, demócrata, expresó su preocupación de que el evento “se estuviera convirtiendo en un asunto más partidista de lo que se presentó originalmente”.

Hasta el 10 de julio, grandes carpas blancas decoradas con columnas neoclásicas albergarán decenas de pabellones estatales que ofrecerán experiencias interactivas diseñadas para representar la cultura, el patrimonio y los paisajes naturales de cada estado.

El pabellón de Arizona llevará a los visitantes a través de un “viaje sensorial”, explicó Paul Behnen, director creativo de Off Madison Ave, la agencia de publicidad que ayudó a la Oficina de Turismo de Arizona a diseñar la exhibición.

“Empiezas con la cálida luz catedralicia del Cañón del Antílope —dijo—. Luego pasas a la luz fresca y tamizada de un bosque de pinos ponderosa. Y finalmente, te adentras en el paisaje nocturno del desierto de Sonora, donde las luces negras iluminan sutilmente las estrellas y los cactus saguaro”.

En Montana, los visitantes podrán explorar una estación de excavación de fósiles. En Minnesota, ganarán premios al elegir entre un estanque lleno de versiones en miniatura del ave oficial del estado, el colimbo. El pabellón de Florida exhibirá la industria citrícola del estado e incluirá un campo de minigolf.

El pabellón de Oklahoma recreará los aromas de la pradera y utilizará iluminación para mostrar la transición del amanecer al anochecer. También se colocarán ventiladores por toda la carpa para evocar la letra where the wind comes sweepin’ down the plain (donde el viento barre la llanura) del musical “Oklahoma!”.

“Realmente queríamos centrarnos en disipar algunas ideas preconcebidas sobre Oklahoma y lograr que la gente viera toda la diversidad y las maravillosas experiencias que tenemos para ofrecer en nuestro estado”, dijo Amy Blackburn, directora ejecutiva del Departamento de Turismo y Recreación de Oklahoma, a CNN.

El recinto ferial también ofrecerá un recordatorio diario del West estadounidense. Habrá espectáculos de rodeo con demostraciones de equitación de precisión y presentaciones de charros mexicanos tradicionales. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer y saludar a los caballos miniatura de terapia.

Mientras tanto, los museos móviles de Freedom 250, conocidos como Freedom Trucks, narrarán la historia de la fundación de Estados Unidos mediante videos y obras de arte generados por inteligencia artificial. Estos museos incluyen contenido de Hillsdale College, una universidad cristiana de artes liberales en Michigan, y de PragerU, una organización de medios conservadora que publica materiales educativos destinados a combatir una ideología de izquierda dominante.

A principios de este mes, Freedom 250 se vio obligado a cancelar algunos conciertos tras la retirada de los artistas que tenían previsto actuar, pero el grupo ha declarado que seguirá habiendo actuaciones musicales.

“Vamos a tener literalmente cientos de artistas”, dijo Keith Krach, CEO de Freedom 250, a CNN. “Tenemos algo para todos. Contaremos con excelentes oradores, bandas militares, artistas increíbles, cantantes extraordinarios, magos y mucho más”.

Los visitantes podrán deleitarse con una variedad de platillos clásicos de las ferias estatales, como salchichas rebozadas gigantes, muslos de pavo y cubos de papas fritas. También estarán disponibles los panqueques de Judy’s Family Cafe, un restaurante de Illinois conocido por sus videos virales en redes sociales.

The-CNN-Wire

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