Cómo las primarias de 2026 están redefiniendo al Partido Demócrata

La disputa por el control de la dirección del Partido Demócrata ha alcanzado nuevos niveles este año, y las primarias…

La disputa por el control de la dirección del Partido Demócrata ha alcanzado nuevos niveles este año, y las primarias de Nueva York del martes se perfilan como el próximo gran campo de batalla entre la izquierda y el centro político.

Desde Maine hasta California, las fuerzas progresistas y centristas han chocado en una cantidad inusual —e incluso sin precedentes— de elecciones primarias para cargos locales, estatales y federales, que han dividido al partido por líneas ideológicas y, con frecuencia, generacionales.

“La estructura formal del partido se está debilitando y los grupos externos se están fortaleciendo”, dijo Liam Kerr, cofundador de Welcome, una organización que apoya a los demócratas centristas, una valoración compartida por muchos activistas progresistas. “Nunca habíamos estado en una situación en la que ecosistemas completos de organizaciones estuvieran dirigiendo, de hecho, partidos dentro de los partidos en una guerra faccional abierta y directa”.

Estos enfrentamientos no han producido una victoria contundente para ninguno de los dos bandos. La izquierda ayudó a impulsar a Graham Platner hacia la nominación al Senado en Maine y a Zohran Mamdani hacia la alcaldía de Nueva York, mientras que los centristas celebraron los triunfos de Xavier Becerra en la contienda por la gobernación de California y de Josh Turek en la carrera por el Senado en Iowa.

En términos generales, sin embargo, la izquierda ha superado hasta ahora al centro en estas contiendas, una ventaja que podría ampliarse si varios candidatos al Congreso respaldados por Mamdani ganan en Nueva York, como se espera. “Este ha sido un año excepcional para los candidatos progresistas y para el movimiento progresista”, dijo Joseph Geevarghese, director ejecutivo de Our Revolution, la organización política fundada por el senador Bernie Sanders. “Estamos viendo mucha energía electoral desde las bases”.

En muchos sentidos, el éxito de la izquierda este año recuerda al del primer mandato del presidente Donald Trump, cuando la frustración por la incapacidad del liderazgo demócrata en el Congreso para enfrentarlo de manera más efectiva impulsó las victorias de 2018 de la representante Alexandria Ocasio-Cortez y de los otros tres integrantes del grupo progresista conocido como “The Squad”.

“Cuando el presidente Trump está realmente en el poder y los votantes demócratas se sienten más frustrados por la capacidad de su partido para frenarlo, se inclinan aún más hacia la izquierda”, dijo David Wasserman, analista político principal de Cook Political Report with Amy Walter. “No es casualidad que 2018 fuera el surgimiento inicial de The Squad y que ahora estemos viendo una expansión de ese fenómeno, en una medida que no vimos en los años intermedios”.

Pero los demócratas centristas señalan, correctamente, que una clara mayoría de los candidatos progresistas que triunfan en las primarias lo hacen en distritos donde los demócratas tienen asegurada la victoria. En los escaños competitivos que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado, el partido sigue dependiendo en gran medida de candidatos moderados. Y para ellos, el avance de la izquierda, incluso en territorios seguros, podría convertirse en una complicación indeseada.

“Hay una diferencia entre ganar en un distrito demócrata seguro para la Cámara y ser competitivo a nivel nacional, y ahí está la tensión dentro del partido”, dijo John Lawrence, quien fue jefe de gabinete de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El Partido Demócrata siempre ha sido una coalición de facciones diversas e incluso enfrentadas. Pero el nivel actual de conflicto institucionalizado entre la izquierda y el centro en las primarias demócratas no tiene precedentes.

Michael Kazin, historiador de la Universidad de Georgetown y autor de What It Took to Win, una historia del Partido Demócrata, dijo que el auge de estas batallas indirectas entre grupos progresistas y centristas refleja la pérdida de influencia de las organizaciones formales del partido a nivel estatal y nacional.

“Básicamente son una cáscara vacía, así que cualquiera puede entrar con su organización, su dinero y sus seguidores”, dijo Kazin. “Estas batallas son el partido, mucho más de lo que solían ser”.

Ambos bandos coinciden en que la infraestructura para librar esta lucha está más desarrollada en la izquierda. Organizaciones como Our Revolution, de Sanders; el Progressive Change Campaign Committee (vinculado a la senadora Elizabeth Warren); Justice Democrats (más cercano ideológicamente a Ocasio-Cortez y otros integrantes de The Squad); y Leaders We Deserve (fundado por el activista por el control de armas David Hogg) han construido una estructura para identificar, reclutar, capacitar y financiar candidatos progresistas.

Geevarghese afirmó que el éxito de la izquierda en las primarias de este año representa, en muchos casos, el resultado de años de apoyo e inversión en funcionarios más jóvenes.

“No son candidatos que aparecieron de la nada. Muchos de ellos se postularon primero a cargos de menor perfil, adquirieron experiencia de gobierno y ahora están dando el siguiente paso”, dijo. “Estamos viendo la maduración del movimiento progresista”.

Los grupos centristas —incluidos los comités de acción política asociados con Welcome, las corrientes Blue Dog y New Democrat en la Cámara de Representantes y la organización recientemente creada Majority Democrats— no han desarrollado una fortaleza institucional comparable.

“Ni siquiera se acerca”, dijo Kerr. “La izquierda activista moderna es, en la práctica, su propio partido político”.

Este desequilibrio de capacidades significa que los grupos progresistas han intervenido en muchas más primarias que los centristas. Aun así, ambos bandos pueden señalar victorias importantes desde el regreso de Trump al poder.

Algunas de las mayores victorias de la izquierda se han producido en elecciones para alcaldías. Los socialistas democráticos Mamdani, en Nueva York, y Katie Wilson, en Seattle, derrotaron a demócratas centristas; en Los Ángeles, la concejal progresista Nithya Raman avanzó a las elecciones generales de noviembre, donde enfrentará a la alcaldesa Karen Bass. En Washington, D.C., la socialista democrática Janeese Lewis George ganó la semana pasada las primarias demócratas para la alcaldía, un resultado que prácticamente garantiza su elección en noviembre.

Los demócratas centristas han obtenido sus mejores resultados en las contiendas para gobernadores. Mikie Sherrill derrotó con claridad a una rival progresista antes de ganar la gobernación de Nueva Jersey el año pasado; en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul neutralizó un desafío desde la izquierda impulsado por su vicegobernadora antes de que cobrara fuerza. En el sistema de votación por orden de preferencia de Maine, Hannah Pingree venció la semana pasada a dos candidatos situados algo más a su izquierda y a otros dos algo más a su derecha para obtener la nominación a gobernadora.

El caso más llamativo ocurrió este mes en California, donde el exrepresentante Xavier Becerra derrotó a Tom Steyer, quien gastó más de US$ 200 millones de su propio dinero en una campaña que algunos compararon con una versión multimillonaria de Bernie Sanders.

“Lo que el electorado demócrata de California quería de forma abrumadora era un luchador contra Trump con un perfil convencional”, dijo el estratega demócrata Sean Clegg, quien trabajó en una campaña independiente en apoyo a Becerra. “No queremos presentarnos como el partido del statu quo, pero los votantes decían: ‘Denme a alguien que mantenga el centro’. Y fue difícil vencer eso”.

La izquierda obtuvo hasta ahora la victoria más destacada en una primaria para el Senado, en Maine, donde Platner, un cultivador de ostras, derrotó ampliamente a la gobernadora Janet Mills, la candidata respaldada por el Comité de Campaña Senatorial Demócrata. En contraste, el centrista Josh Turek venció con claridad al favorito progresista Zach Wahls en Iowa. (En Texas, el nominado James Talarico se ubicó ligeramente más al centro que su rival, la representante Jasmine Crockett, aunque las diferencias ideológicas no fueron tan marcadas).

Aún quedan por definirse varios enfrentamientos entre la izquierda y el centro en las primarias para el Senado: en agosto, en Minnesota, donde la vicegobernadora progresista Peggy Flanagan parte como ligera favorita, y en Michigan, donde el progresista Abdul El-Sayed y la centrista Haley Stevens llegan muy parejos. También habrá una contienda en septiembre en Massachusetts, donde el representante centrista Seth Moulton enfrenta una difícil batalla contra el senador liberal Ed Markey.

Los resultados de las elecciones para la Cámara de Representantes inclinan el balance general hacia la izquierda. Los centristas derrotaron a progresistas en contiendas en California, Texas y Carolina del Norte. Sin embargo, solo en California los progresistas avanzaron en varias carreras clave para la Cámara, incluida una en la que vencieron a una candidata respaldada por el establishment para obtener el derecho de enfrentar al vulnerable representante republicano David Valadao. Los candidatos progresistas también han ganado disputadas primarias en Nueva Jersey, Montana, Maine, Ohio y Pensilvania, territorios que parecían poco favorables para ellos.

“No creo que estemos viendo una revolución de los ‘berniecrats’, pero sí un aumento del enojo en la base demócrata que está produciendo victorias progresistas en lugares inesperados”, dijo Wasserman.

Es probable que los progresistas sumen más triunfos en las primarias de Nueva York del martes. Mamdani ha respaldado una lista de tres candidatos muy liberales para la Cámara de Representantes, incluido el excontralor de la ciudad de Nueva York Brad Lander, quien parece encaminado a derrotar al representante Daniel Goldman.

En un distrito cercano, la socialista democrática Darializa Avila Chevalier, otra de las candidatas apoyadas por Mamdani, enfrenta una contienda más difícil para desbancar al representante Adriano Espaillat. Un admirador suyo ha afirmado que, si gana, podría convertirse de inmediato en “la integrante más izquierdista del Congreso”.

Varias ideas políticas unen a los candidatos progresistas de este año. Casi todos apoyan una reforma del sistema de salud al estilo de Bernie Sanders mediante un programa de Medicare para Todos, así como un impuesto a la riqueza inspirado en las propuestas de Elizabeth Warren. Casi todos también piden eliminar y reemplazar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De forma notable, los candidatos progresistas están poniendo el énfasis en temas económicos y reduciendo al mínimo las discusiones sobre asuntos sociales más polarizantes. “Los candidatos están hablando realmente de las necesidades materiales de las personas y prometiendo luchar para mejorar su nivel de vida”, dijo Geevarghese.

Kerr coincidió en que un enfoque disciplinado en los temas económicos —más cercano al mensaje de la primera campaña presidencial de Sanders— ha sido clave para los éxitos de la izquierda este año. Los candidatos progresistas, afirmó, “están actuando de manera diferente a como lo hicieron en 2022”. “Se parecen más al Bernie de 2016 que al Bernie de 2020: mucho populismo económico y poca política ‘woke’”.

Con diferencia, el tema no económico más importante para los candidatos progresistas este año ha sido la guerra de Israel en Gaza, junto con el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), el poderoso grupo político estadounidense que lo respalda. En casi todos los lugares, los demócratas tradicionales han tenido dificultades para defender haber recibido apoyo de AIPAC y/o haberse negado a distanciarse de la postura del expresidente Joe Biden hacia Israel durante la devastación de Gaza.

Algunas de estas posiciones de izquierda —como las críticas a las acciones de Israel en Gaza y a la respuesta de Biden— reflejan claramente posturas ampliamente compartidas dentro del Partido Demócrata. Y prácticamente nadie discute que, en temas económicos, tanto los funcionarios como los votantes demócratas se han desplazado hacia posiciones más populistas.

“Es absolutamente cierto que el Partido Demócrata de hoy se parece mucho más al partido de Bernie Sanders que al de Hillary Clinton en materia económica”, dijo el encuestador demócrata Evan Roth Smith, quien dirige el proyecto Blueprint, dedicado a estudiar las corrientes de fondo de la opinión pública.

Pero Smith y otros estrategas más alineados con el centro del partido sostienen que sería un error peligroso concluir que los votantes de las primarias —y mucho menos los votantes indecisos— quieren que el partido se desplace tan a la izquierda como proponen los candidatos progresistas.

Smith argumentó que la izquierda está teniendo éxito principalmente porque parece más decidida a enfrentar a Trump por cualquier medio necesario.

“Están demostrando a los votantes la intensidad de sus convicciones de una manera en la que el establishment del partido y los funcionarios actuales no resultan creíbles”, dijo Smith. “Eso es lo que los votantes están premiando más que cualquier ideología política”.

La estratega demócrata Lis Smith asesora a Majority Democrats, de tendencia centrista, y también a The Bench, un grupo enfocado en reclutar candidatos demócratas de diversos orígenes. Ella también cree que los votantes demócratas buscan más enfoques nuevos que fervor ideológico.

Los votantes demócratas, dijo, “sentían que los demócratas estaban desconectados de la realidad, que eran demasiado mayores, que no luchaban y que no sabían cómo ganar elecciones. El resultado es que están tirando el manual por la ventana sobre cómo debe ser un candidato demócrata tradicional”.

En los distritos sólidamente demócratas, ese impulso ha favorecido a candidatos más inclinados hacia la izquierda, afirmó. “Pero en los distritos más competitivos significa personas que no tienen un currículum político tradicional”.

En ambos tipos de contiendas, agregó Smith, “la constante hasta ahora es que el carril del establishment probablemente está más débil de lo que ha estado en décadas”.

Tanto la izquierda como el centro reconocen que no será posible emitir un veredicto definitivo sobre la lucha interna de los demócratas hasta después de las elecciones generales.

Aunque la mayoría de los candidatos progresistas están ganando primarias en distritos seguros para los demócratas, algunos han obtenido nominaciones en contiendas muy competitivas, incluida la carrera por el escaño de David Valadao en la Cámara de Representantes, un distrito rural de Maine que ganó Trump, y la elección al Senado de Maine entre Platner y la senadora republicana Susan Collins.

Si los candidatos progresistas pierden esas elecciones generales, se fortalecerá el argumento centrista de que la izquierda debilita al partido al impulsar candidatos que no pueden ganar en territorios competitivos.

Más difícil de medir, aunque igualmente importante para el veredicto final, será evaluar cómo el aumento de candidatos de izquierda afecta las posibilidades electorales de los demócratas centristas.

Evan Smith señaló que los republicanos han gastado sumas importantes en primarias demócratas este año para impulsar candidatos progresistas, en parte con el objetivo de utilizarlos posteriormente para definir negativamente al partido, incluso en distritos donde compiten moderados.

El juicio definitivo de los demócratas sobre las guerras internas de las primarias de 2026 probablemente tendrá repercusiones en 2028.

Después de la campaña de 2018, la elección de los integrantes de The Squad contribuyó a una percepción generalizada dentro del partido de que la mejor manera de derrotar a Trump en 2020 era responder a su agenda polarizadora con una agenda progresista igualmente audaz.

Esa creencia ejerció una fuerte atracción hacia la izquierda durante las primeras etapas de las primarias presidenciales demócratas de 2020. Varios candidatos respaldaron un sistema de salud de pagador único, pese a las preocupaciones sobre su enorme costo, y casi todos levantaron la mano en los debates para apoyar políticas migratorias muy liberales.

Pero una vez comenzó la votación en 2020, los votantes demócratas —especialmente los votantes afroestadounidenses en Carolina del Sur— comenzaron a preocuparse cada vez más de que ese enfoque no derrotaría a Trump y se alinearon detrás del candidato que menos había cedido a esa presión y que parecía más capaz de ganar: Biden.

“No tengo dudas de que la izquierda dirá que es el ala ascendente del partido y que habrá candidatos presidenciales en 2028 que sentirán la necesidad de desplazarse hacia la izquierda”, dijo Lis Smith, quien asesoró a Pete Buttigieg en 2020.

Pero, añadió, los aspirantes demócratas deberían “aprender las lecciones” de 2020: “Lo que funciona mejor en los distritos profundamente demócratas y en las redes sociales no siempre gana elecciones, y ni siquiera siempre funciona mejor con la propia base”.

En los bastiones demócratas, los votantes de las primarias pueden apoyar a los candidatos más liberales sin preocuparse demasiado por si ganarán la elección general. Pero en las contiendas que decidirán el control del Congreso —y mucho más en la próxima nominación presidencial— incluso muchos votantes demócratas liberales probablemente sopesarán su apoyo a una agenda progresista frente a su prioridad principal: elegir candidatos capaces de derrotar a Trump y a sus aliados del movimiento MAGA.

Para los demócratas, en las elecciones que más importan, la capacidad de ganar sigue teniendo más peso que la ideología.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.