Avión de United Airlines estuvo a punto de chocar con un dron cuando se disponía a aterrizar en Nueva Jersey, según el piloto

“Casi chocamos con un dron”, se oye decir al piloto —en una grabación de control de tráfico aéreo verificada por…

“Casi chocamos con un dron”, se oye decir al piloto —en una grabación de control de tráfico aéreo verificada por CNN—, al describir el aparato como circular y de aproximadamente un metro de diámetro, situado “unos 30 metros por debajo de nosotros”.

La tripulación del vuelo informó haber visto el dron mientras se aproximaba al Aeropuerto Internacional Newark Liberty alrededor de las 17:20 (hora de Miami), según comunicó la Administración Federal de Aviación (FAA) a CNN. La agencia indicó que está investigando el incidente.

El Boeing 737, que transportaba a 106 pasajeros y cinco miembros de la tripulación procedentes de Cayo Hueso (Florida), aterrizó sin problemas hacia las 17:30 (hora del Este), y los viajeros desembarcaron en la puerta de embarque con normalidad, informó United a CNN en un comunicado.

Otro piloto que se dirigía a Newark en un vuelo de United Express operado por GoJet Airlines también informó haber visto un dron a una altitud aproximada de 600 metros (2.000 pies), según grabaciones de control de tráfico aéreo de esa misma franja horaria.

CNN se ha puesto en contacto con GoJet y con el aeropuerto de Newark para solicitar más información.

Se registran alrededor de 100 avistamientos de drones al mes cerca de los aeropuertos de EE.UU., según la FAA, aunque la agencia prohíbe el uso de drones en espacios aéreos controlados o cerca de aeronaves tripuladas sin autorización oficial.

En lo que va de año y hasta el mes de marzo, los pilotos han notificado a la FAA 319 avistamientos de drones, según datos de la agencia.

Sin embargo, las colisiones son poco frecuentes. Solo en ocho de esos casos los pilotos informaron haber tenido que realizar alguna maniobra para evitar el objeto —como descender o virar—, y hubo un único reporte de un dron que se estrelló en la pista, concretamente en el aeropuerto de San Carlos, California.

En marzo, pilotos de los aeropuertos neoyorquinos LaGuardia y John F. Kennedy informaron a la agencia de la presencia de varios sistemas de aeronaves no tripuladas, según los informes de la FAA.

A medida que aumenta la presencia de drones en zonas de gran tráfico aéreo, los aeropuertos están utilizando tecnología de detección para rastrear estos aparatos en su espacio aéreo. Durante una audiencia celebrada el martes por el Subcomité de Comercio sobre Aviación, Espacio e Innovación del Senado, la senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen, habló sobre el desarrollo de tecnologías para contrarrestar los UAS (sistemas de aeronaves no tripuladas) por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, con el fin de disuadir a las personas de volar estos dispositivos en las cercanías de los aeropuertos.

“Integrar la normativa de seguridad de los UAS en todos los aspectos —ya sea a través de la FAA o mediante otros mecanismos y marcos regulatorios que gestionan el espacio aéreo nacional— es absolutamente fundamental. No puede haber vacíos legales”, afirmó en la audiencia Chris Sununu, exgobernador de Nueva Hampshire y actual presidente y director ejecutivo de Airlines for America.

El aeropuerto de Newark se encuentra también a unos 24 kilómetros (15 millas) de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se disputan partidos de la Copa del Mundo. Las autoridades han anunciado que el uso de drones está estrictamente restringido en torno a estos eventos.

En abril de 2019, las operaciones aéreas en Newark se vieron afectadas tras recibirse informes sobre un dron volando cerca del aeropuerto de Teterboro, situado a unos 27 kilómetros (17 millas) de distancia. Según informó la FAA en aquel momento, los avisos provinieron de las tripulaciones de vuelo de un avión de Southwest y de otro de United.

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