Ataque frustrado en una pelea de UFC es otra razón para construir el salón de baile en la Casa Blanca, dice el DOJ de Trump

Mientras los tribunales federales ven con escepticismo la afirmación del presidente Donald Trump de que puede construir un enorme nuevo…

Mientras los tribunales federales ven con escepticismo la afirmación del presidente Donald Trump de que puede construir un enorme nuevo salón de baile en la Casa Blanca sin la aprobación de los legisladores, el mandatario subraya cada vez más que los presuntos intentos de hacerle daño son motivos por los que el proyecto debería continuar sin demora.

La última versión de ese argumento llegó a última hora del martes, cuando un alto funcionario político del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo que un posible ataque frustrado durante la pelea al aire libre de la UFC celebrada en la Casa Blanca el fin de semana pasado “demuestra la necesidad imperiosa” del espacio para eventos de más de 25.000 metros cuadrados.

La “masa y altura” del salón de baile “protegerán los terrenos de la Casa Blanca de ataques y darán al Servicio Secreto la visibilidad necesaria para identificar a los atacantes”, dijo Brett Shumate, jefe de la división civil del DOJ, a un tribunal federal de apelaciones en una breve carta.

“Protegerá al presidente y a los invitados en eventos importantes que actualmente se celebran en ‘carpas de plástico que ni siquiera pueden proteger a invitados muy distinguidos de las inclemencias del tiempo, y mucho menos de balas de alto calibre o drones kamikaze’, exactamente el ataque que los aspirantes a asesinos de este domingo planearon lanzar”, escribió, en referencia a las estructuras temporales que históricamente se han utilizado para grandes eventos celebrados en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

El escrito representa el más reciente intento del departamento de usar la violencia en Washington, para apuntalar sus argumentos en defensa del proyecto. A principios de este año, un tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y un incidente de tiroteo separado cerca de la Casa Blanca fueron invocados por la administración mientras buscaba evitar que los tribunales de la capital del país frustraran el trabajo en el salón de baile.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington está a punto de decidir en las próximas semanas si Trump está construyendo ilegalmente el salón de baile, como concluyó esta primavera un tribunal inferior. Durante los alegatos orales ante el panel a principios de este mes, los dos jueces que parecían dispuestos a fallar contra Trump no mostraron interés en sus argumentos de seguridad nacional y, en cambio, se centraron en gran medida en si la ley permitía al presidente llevar a cabo el proyecto de manera unilateral.

Los críticos señalan el hecho de que el salón de baile planificado no sería un sustituto para los tipos de eventos recientes en los que hubo una amenaza para la vida de Trump y la de las personas a su alrededor.

Después de que un hombre presuntamente armado apareciera en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca —donde Trump y una serie de otros funcionarios del poder ejecutivo estaban presentes— en un hotel de Washington a finales de abril, el DOJ señaló el incidente en un intento de lograr que el juez federal de distrito Richard Leon revocara su fallo que habría detenido la construcción del salón de baile.

Posteriormente mencionaron un incidente cerca de la Casa Blanca el mes pasado cuando renovaron esa solicitud. En ese caso, agentes del Servicio Secreto dispararon y mataron a una persona que, según la agencia, se acercó a un punto de control de seguridad justo afuera del complejo de la Casa Blanca y les disparó.

“Cuando se complete, este proyecto altamente elaborado, integrado y unificado, que es una instalación de seguridad nacional singular y vital, proporcionará un ‘REFUGIO SEGURO’ frente a los atacantes”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia el 24 de mayo.

Leon, designado por el expresidente George W. Bush, aún no ha respondido a la solicitud del Gobierno.

Observadores externos señalaron a principios de este año que la gala anual de la prensa es un evento privado que nunca se celebra en la Casa Blanca y que un nuevo salón de baile no cambiaría esa realidad. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez señaló en ese momento que la decisión de Trump de demoler el Ala Este para hacer espacio para el salón de baile ocurrió mucho antes del incidente.

“La idea de que ahora estén intentando cambiar la justificación de esto en retrospectiva no termina de cuadrar”, dijo a Manu Raju de CNN en abril. “Y, de hecho, la Casa Blanca desde hace mucho tiempo tenía instalaciones para recibir, lo que también incluía el Ala Este”.

Por su parte, el National Trust for Historic Preservation, que está librando la batalla legal contra el proyecto del salón de baile, ha respondido con firmeza a los argumentos de Trump.

El grupo señaló a principios de esta primavera que se toma en serio la seguridad del presidente y que su caso no se centraba en si debería construirse un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, sino en si Trump podía proceder con un cambio tan grande en la residencia presidencial sin la aprobación del Congreso.

En su respuesta este miércoles, un abogado del National Trust dijo al Circuito de Washington que las “repetidas invocaciones de Trump de riesgos de seguridad en hoteles, mítines o eventos de artes marciales mixtas” no “inciden en las consideraciones de equidad pertinentes para este caso”.

La pelea de la UFC, escribió el abogado Tad Heuer en documentos judiciales, “ni siquiera habría cabido en el salón de baile propuesto”. Señaló que nada en el fallo de Leon “limitó las opciones de seguridad disponibles para las fuerzas del orden” para el evento y que Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, “todos asistieron, con pleno conocimiento del Servicio Secreto del supuesto complot que fue ‘detectado y frustrado’ cuatro días antes”.

En una dura decisión a principios de este año, Leon también rechazó el argumento de Trump de que todo el proyecto debía continuar por razones de seguridad nacional.

Aclaró en abril que su fallo que detenía el proyecto excluía el trabajo en un búnker altamente sofisticado que se está construyendo bajo el salón de baile, rechazando la afirmación de la Casa Blanca de que tanto la parte subterránea como la parte sobre el nivel del suelo de la estructura “impulsan objetivos críticos de seguridad nacional como un todo integrado”.

Pero el Circuito de Washington suspendió esa decisión, permitiendo que el trabajo continúe por ahora.

El evento de la UFC del domingo tuvo lugar al aire libre en un gran espacio temporal para eventos construido en los terrenos de la Casa Blanca que incluía una imponente estructura abierta tipo “garra” en la que se desarrollaron las peleas. Funcionarios han dicho que se esperaba que alrededor de 100.000 personas se reunieran cerca de la Casa Blanca para el evento, que se celebró en el 80.º cumpleaños de Trump como parte de la programación por el 250.º aniversario de Estados Unidos. El evento también incluyó un festival para los aficionados en The Ellipse.

Funcionarios dijeron el martes que varias personas que afirman haber discutido planes para atacar en el evento fueron acusadas en relación con el supuesto complot. Las autoridades dicen que el ataque planeado supuestamente incluía el uso de drones y un tirador. Los planes fueron detectados la semana pasada.

El salón de baile planificado, dijeron el martes los abogados de Trump al tribunal de apelaciones, “respaldará un puerto de drones altamente sofisticado y nidos de francotiradores sobre el salón de baile que destruirían cualquier intento de lanzar un ataque de ese tipo” en el futuro.

The-CNN-Wire

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