Así lució Dua Lipa en su boda civil con Callum Turner en Londres

Esta es la semana de Dua Lipa. No solo porque es nuestro Look de la Semana, sino porque los próximos…

Esta es la semana de Dua Lipa. No solo porque es nuestro Look de la Semana, sino porque los próximos siete días —si se cree en una serie de informes— estarán enmarcados por sus nupcias.

El domingo, justo cuando el norte de Londres se pintaba de rojo durante un desfile para el triunfante equipo local de fútbol, el Arsenal, tras ganar la temporada de la liga inglesa, la estrella del pop y su pareja, el actor británico Callum Turner, se dirigieron a la tranquilidad del oeste de Londres, donde el blanco nupcial de Lipa se mantendría impecable, para una ceremonia civil secreta en el Old Marylebone Town Hall. Según se informa, la pareja viajará después a la isla italiana de Sicilia para una fiesta de bodas más extravagante a finales de esta semana.

El listón para el glamour nupcial quedó alto con su sofisticado y discreto look de registro civil. Lipa bajó las escaleras del ayuntamiento de la mano de Turner, luciendo un traje de falda Schiaparelli de alta costura hecho a medida, completo con “botones de oro personalizados”, según la marca. Las caderas de la cantante estaban acolchadas, sus manos enguantadas y su rostro elegantemente sombreado por un enorme sombrero diseñado por Stephen Jones millinery, forrado con hoja de oro. Turner, por su parte, vestía un traje azul marino cruzado de Ferragamo.

Lipa, que suele ser vestida por Lorenzo Posocco, nunca iba a ser una novia convencional. Es una discípula de la moda boom-boom: estampados animales, piel, sastrería marcada y brillo que coquetea con lo estridente. Su gusto es una mezcla de siluetas y principios de accesorios de los años 80 (¡más es más!) refractados a través de la lente de diseñadores modernos como Matthieu Blazy, Simon Porte Jacquemus y Chemena Kamali.

Uno de los mejores looks de su supuesta despedida de soltera en Ibiza fue un minivestido vintage Versace increíblemente brillante con botas a juego. El look era de la colección de alta costura de la marca de 1995, modelado en la pasarela por Kate Moss con velo y ramo de novia. Lipa lo combinó con un cigarrillo y un encendedor que decía “Dreamgirl”. Es una de las chicas más estilosas de fiesta en Londres, conocida por regresar directamente al club después de que terminan sus conciertos en estadios.

Tenía todo el sentido, entonces, que en el Old Marylebone Town Hall el estilo nupcial de Lipa se viera más parecido al de Bianca Jagger que al de Carolyn Bessette Kennedy. Jagger, una mujer que una vez llevó una boina de lentejuelas (que se cuide John Travolta) y fue fotografiada en Studio 54 montando a caballo, es en cierto modo una predecesora espiritual en lo sartorial para Lipa; y ya “maximizaba la diversión” con su estilo mucho antes que ella.

El traje de Yves Saint Laurent que Jagger llevó en su boda de 1971 con el líder de los Rolling Stones, Mick, incluía una falda al bies, supuestamente más cómoda ya que estaba secretamente embarazada de su primera hija Jade en ese momento, y una chaqueta Le smoking. Ese look terminó inspirando a novias de todo el mundo, incluida la modelo y actriz Emily Ratajkowski, quien en 2018 se casó con su ahora exesposo Sebastian Bear-McClard con un traje amarillo y un sombrero negro de ala ancha.

Solo podemos imaginar qué tipo de destreza sartorial mostrará Lipa en su gran fiesta de boda, que recibirá invitados durante tres días. Seguramente solo hubo una condición para quien diseñe su look para la boda bañada por el sol en Italia este fin de semana: poder bailar.

The-CNN-Wire

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