Así llega Lamine Yamal al Mundial 2026: estos han sido sus números con el FC Barcelona

A sus 18 años, Lamine Yamal completó el curso más prolífico de su carrera en la temporada 2025/2026. En 45…

A sus 18 años, Lamine Yamal completó el curso más prolífico de su carrera en la temporada 2025/2026. En 45 partidos oficiales con el primer equipo del FC Barcelona acumuló 24 goles y 18 asistencias: 42 contribuciones directas al marcador en una sola temporada, un número que muchos delanteros consagrados llevan años buscando sin encontrar.

En LaLiga, donde más tiempo estuvo en el campo, firmó 16 goles y 12 asistencias en 28 encuentros. En la Champions League añadió seis tantos y cuatro pases de gol en siete juegos, antes de que el Barcelona quedase eliminado en cuartos de final a manos del Atlético de Madrid. En Copa del Rey, anotó otras dos dianas y dio un par de asistencias en cianco encuentros más.

Son números de un futbolista que aparece en todos los frentes y en los momentos que importan. En el tramo decisivo de LaLiga, con el Barcelona con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el título prácticamente en el bolsillo, Yamal fue el más determinante del equipo: regate corto, aceleración en espacios imposibles y definición desde fuera del área con una naturalidad impropia de su edad. Terminó la temporada como el jugador con más regates exitosos por partido de toda LaLiga.

El palmarés acompañó al rendimiento: LaLiga 2025/2026 y la Supercopa de España, ganada en enero ante el Real Madrid, con Yamal marcando en la final. Dos títulos más en una vitrina que, con 18 años, ya incluye tres Ligas, dos Supercopas, una Copa del Rey y una Eurocopa.

La temporada se cerró antes de tiempo con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, sufrida en la jornada 32 ante el Celta de Vigo, que lo obligó a perderse el resto del curso. El Barcelona y la selección española confían en mantenerlo sado durante el Mundial.

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