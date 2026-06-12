Así es la selección de Paraguay para el Mundial 2026: la estrella, jugadores claves y bajas

La selección de Paraguay mostró una gran remontada en las eliminatorias sudamericanas para terminar metiéndose en el Mundial 2026. De…

La selección de Paraguay mostró una gran remontada en las eliminatorias sudamericanas para terminar metiéndose en el Mundial 2026. De ser un equipo apático, sin brillo y con escasas individualidades a destacar, pasó a ser un elenco aguerrido, ordenado tácticamente, paciente y audaz cuando se lo propone.

Gran parte de ese mérito le corresponde a un hombre que estará en el campo de juego, pero del otro lado de la línea de cal: Gustavo Alfaro. El seleccionador, que abandonó a la selección de Costa Rica ante el llamado guaraní, dirigirá su segundo Mundial, después de la experiencia con Ecuador en Qatar 2022. Y por más que aquel viaje se haya terminado antes de tiempo, son millas en su currículum que seguramente se traducirán en aprendizaje.

Alfaro le imprimió muy rápido a la selección de Paraguay su propio estilo. No hay voracidad ofensiva, ataques desbocados ni altas dosis de rebeldía táctica, pero sí hay mucho orden, disciplina estratégica e individualidades al servicio del equipo. Todo parece diseñado. Eso, sumado al característico juego aéreo que Paraguay lleva en su ADN, lo hacen un seleccionado muy difícil de superar, y cualquiera que quiera salir a pasarlos por arriba se puede encontrar con un contragolpe letal.

Cuando llegó, en octubre de 2024, los guaraníes parecían un equipo que se sabía eliminado de las eliminatorias, y su contratación pareció más un intento por enderezar el barco rumbo a 2030 que por rescatarlo del naufragio rumbo a 2026. Pero tuvo un efecto tan inmediato —seis triunfos, cinco empates y una única derrota, ante Brasil— que terminó por clasificarse de manera directa a la Copa del Mundo.

Desde entonces, le ha costado encontrar esa misma consistencia en los partidos amistosos, pero ya sabemos que esos juegos a veces sirven a un propósito mucho más importante que el del resultado. De hecho, no parece al azar que el elenco paraguayo haya enfrentado a selecciones asiáticas, europeas y de Concacaf antes del torneo, sino más bien un intento deliberado por medirse ante distintas concepciones y estilos de juego.

Ya dijimos que la fuerza de Paraguay radica en su conjunto, pero también tiene talento individual. El caso más destacable es el de Julio Enciso, jugador de solo 22 años que tuvo una buena temporada en el sorprendente Racing de Estrasburgo de Francia.

El nacido en Caaguazú puede ocupar varios puestos en el ataque, ya sea como extremo o como volante, casi siempre comenzando desde el costado izquierdo, porque con su pierna hábil derecha encara hacia el centro y tiene la llave para abrir a las defensas rivales. No es un goleador, sino más bien un hábil regateador que entiende que su principal función es suplir al centrodelantero de turno.

Esta temporada jugó 42 partidos, con 12 goles y nueve asistencias entre todas las competencias.

La lista de jugadores clave comienza por la última línea, capitaneada por un marcador central ya histórico como Gustavo Gómez. Ganador de todo con el Palmeiras de Brasil, es voz de mando en el fondo, y su buen rendimiento en el mano a mano y superioridad en el juego aéreo lo hacen muy importante para Alfaro. Además, tiene gol.

Desde Inglaterra llega una pieza polifuncional: Diego Gómez. El mediocampista del Brighton puede jugar prácticamente en cualquier posición desde el medio del campo en adelante. Lo más común es que comience en el círculo central, con la doble tarea de pivotear en las salidas desde la defensa y acompañar las jugadas de ataque, pero también puede jugar por los costados en un esquema 4-4-2 o por los extremos del ataque en un 4-3-3.

No tendrá el brillo de sus mejores años en el Newcastle, pero Miguel Almirón todavía tiene tinta en ese pincel izquierdo. Hoy ya con 32 años y en el Atlanta United de la MLS, guarda algo de esos arranques eléctricos que tanto deleitaron al St. James’ Park. Más maduro y hoy mejor rodeado que en otras épocas en Paraguay, puede ser una pieza clave en el ataque, ya sea como segundo delantero o volante izquierdo.

El gran ausente del equipo es Mathías Villasanti, el mediocampista que no pudo recuperarse plenamente de una lesión de rodilla que no lo dejó jugar ni un solo partido este año. Alfaro lo esperó todo lo que pudo, sabiendo que para él ha sido una pieza fiable ya sea como titular o recambio durante las eliminatorias sudamericanas, pero finalmente su inactividad llevó al DT a buscar una alternativa, que encontró en Isidro Pitta, quien juega en el Red Bull Bragantino de Brasil.

The-CNN-Wire

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