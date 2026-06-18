Arrestan en Florida a Faizon Love, actor de la película “Elf”

El actor estadounidense nacido en Santiago de Cuba, Faizon Love, conocido como el gerente de la juguetería en la película…

El actor estadounidense nacido en Santiago de Cuba, Faizon Love, conocido como el gerente de la juguetería en la película “Elf” (2003), fue detenido el martes por dos cargos de desacato al tribunal, según la Oficina del sheriff del condado de Hillborough, en Tampa, Florida.

El actor, de 58 años, permanece recluido en la carcel de Orient Road, en Tampa, y su detención está relacionada con un caso de paternidad actualmente en litigio, según informó Entertainment Weekly.

CNN en Español contactó a la Oficina del sheriff del condado de Hillsborough para obtener comentarios.

Según un reporte de la emisora local WBNS, el actor –cuyo nombre real es Langston Faizon Santísima– estuvo incolucrado en 2017 en un incidente legal cuando fue acusado de agredir a una persona en el Aeropuerto Internacional John Glenn, en Columbus, Ohio. En ese momento, Love recibió una condena suspendida de 180 días en prisión y debió pagar una multa de US$ 500.

Además de “Elf”, el actor también participó en el elenco de las películas “Friday” (1995), “Made” (2001), “Couples Retreat” (2010) y “Block Party” (2022), entre otroas.

The-CNN-Wire

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