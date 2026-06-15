Agente de ICE dispara contra un sospechoso que huía en Nueva Jersey y quiso atropellarlo, según la Policía

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue atropellado por un…

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue atropellado por un automóvil y posteriormente disparó su arma contra un sospechoso que huía durante la mañana de este lunes cerca de Jersey Shore, según informó la Policía del municipio de Stafford.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m. en Manahawkin, Nueva Jersey, a menos de 16 kilómetros (10 millas) de Long Beach Island.

El agente de ICE estaba “intentando detener a un sospechoso” cuando este huyó en un vehículo, y atropelló al empleado federal, indicó la Policía.

Durante el incidente, el agente de ICE disparó contra el vehículo y, según los informes, logró impactarlo, señaló la Policía.

CNN se ha puesto en contacto con ICE para solicitar comentarios al respecto.

El agente resultó herido, aunque se desconoce la gravedad de sus lesiones; asimismo, no está claro si el sospechoso sufrió heridas, informó la Policía. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre las circunstancias que condujeron al encuentro.

La Policía Estatal de Nueva Jersey remitió las consultas a ICE.

The-CNN-Wire

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