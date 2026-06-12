12 personas habrían muerto tras el accidente de una avioneta en Missouri, según la policía estatal

Se cree que las 12 personas que viajaban a bordo de una avioneta murieron luego de que la aeronave se…

Se cree que las 12 personas que viajaban a bordo de una avioneta murieron luego de que la aeronave se estrellara cerca de un aeropuerto en Butler, Missouri, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Memorial de Butler, según una publicación en X de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri.

Agentes del Departamento de Policía de Butler y de la Oficina del Sheriff del condado de Bates también acudieron al lugar.

Butler se encuentra a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City, Missouri.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.