“Vienen deportaciones masivas”, advierte el zar de la frontera de la Casa Blanca mientras rechaza a los críticos MAGA

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, desestimó este martes a los críticos dentro de la…

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, desestimó este martes a los críticos dentro de la base del presidente Donald Trump que dicen que la administración no está deportando suficiente gente, al mismo tiempo que prometía “inundar la zona” con agentes de inmigración en jurisdicciones que aprueban legislaciones limitando la cooperación con la aplicación federal.

Durante su intervención en la exposición de Seguridad Fronteriza en Phoenix en una sala llena de agentes del Departamento de Seguridad Nacional y personal de la industria, un Homan desafiante advirtió que la “promesa de deportación masiva ocurrirá”.

“Para las personas que dicen ‘el presidente Trump está volviéndose débil con la deportación masiva’, no tienen ni idea de lo que están hablando”, dijo Homan, refiriéndose a tales detractores como “guerreros del teclado”.

Homan dijo que habló con el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la mañana de este martes para discutir lo que la administración hará “en los próximos meses”.

“Todavía no han visto nada”, dijo Homan. “Este año será un buen año. Vienen deportaciones masivas”.

Los comentarios de Homan en el evento de Phoenix, una sala típicamente amistosa donde los funcionarios del Gobierno tienden a ser un poco más desinhibidos en sus declaraciones que en otras apariciones públicas o durante conferencias de prensa, se producen en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca adoptar, bajo el mandato de Mullin, un enfoque más específico y discreto en su agenda y sus operaciones que el que se seguía bajo el liderazgo de la exsecretaria Kristi Noem, en un contexto en el que las encuestas muestran que los estadounidenses están cada vez más descontentos con la agresiva campaña de represión del Gobierno.

La gestión de Noem en DHS vio controversias casi diarias mientras los agentes de inmigración llevaban a cabo operaciones altamente públicas y, a menudo, poco enfocadas, en ciudades como Chicago, Minneapolis y Los Ángeles. Estas operaciones causaron frecuentes protestas de ciudadanos, incluidos dos estadounidenses que murieron baleados mientras se oponían a las acciones de los agentes de inmigración que habían sido desplegados en Minneapolis.

Después de la muerte de un segundo ciudadano estadounidense, el enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, a manos de agentes de inmigración, Trump desplegó a Homan en Minneapolis para reemplazar a Gregory Bovino, el agente de la Patrulla Fronteriza que supervisó el despliegue, y calmar los ánimos.

CNN informó en marzo que la administración ha buscado otras formas de suavizar el mensaje público en torno a sus operaciones de inmigración. James Blair, el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, dijo a los republicanos que se enfoquen en la remoción de criminales en lugar de “deportaciones masivas”, dijo una fuente familiarizada con la discusión a CNN.

Homan dijo este martes que las amenazas criminales y de seguridad pública “tienen que ser la prioridad”. Pero añadió que la priorización de criminales no significa que todos los demás estén “fuera de la mesa”.

“¿Por qué?”, dijo Homan. “No me importa cuánto tiempo hayas estado aquí, si estás ilegalmente, entraste a este país ilegalmente, hiciste trampa. Engañaste al sistema”.

Concediendo que del 35 % al 40 % de los inmigrantes indocumentados arrestados durante el segundo mandato de Trump no tienen antecedentes penales, Homan dijo que era necesario “enviar un mensaje a todo el mundo”.

Prometió enviar un gran número de agentes de inmigración a estados que promulguen legislaciones limitando la cooperación entre la policía estatal y local y las autoridades federales de inmigración: “Vamos a inundar la zona. Verán más agentes de ICE de los que hayan visto antes”.

Cuando eso suceda, dijo Homan, los llamados colaterales —personas que no eran objetivos de los agentes de inmigración pero que estaban en el área cuando se llevó a cabo una operación— “también se irán”.

“Verán un aumento de arrestos colaterales en estas áreas”, dijo. “Verán más agentes en sus vecindarios, porque nos empujaron a esta posición”.

“Simplemente no me importa lo que la gente piense de mí”, dijo Homan. “Nunca ha sido así y nunca lo será”.

Homan prometió estar enfocado en esta misión hasta su último aliento, independientemente de si continúa ocupando un cargo dentro de la administración o de lo que se diga sobre él.

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