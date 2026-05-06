Una fuerte tormenta de nieve en Colorado podría dejar cortes de luz y dificultades con el transporte en todo el estado

Una fuerte tormenta de nieve primaveral podría causar cortes de luz, daños o la caída de árboles y dificultar el…

Una fuerte tormenta de nieve primaveral podría causar cortes de luz, daños o la caída de árboles y dificultar el transporte en algunas zonas de Colorado, incluyendo el área metropolitana de Denver.

Los cortes de luz por daños en los árboles son la mayor preocupación para Denver y las estribaciones al oeste de la ciudad, como Boulder. Se espera que la tormenta deje nieve pesada y húmeda que podría hacer que las ramas se doblen o se rompan, especialmente en árboles con follaje abundante, donde la nieve se acumula con mayor facilidad.

Las alertas por tormenta invernal abarcan a casi 4 millones de personas desde el centro-norte de Colorado hasta el centro-sur de Wyoming, donde se espera que la tormenta tenga mayor impacto. Si bien la mayor parte de la amenaza se concentra en Colorado, Cheyenne y Laramie, Wyoming, también podrían verse afectadas.

La tormenta se intensificará hasta este miércoles por la mañana, afectando potencialmente el tráfico vespertino y matutino en las autopistas interestatales 70 y 25 en Colorado.

Se pronostica que Denver recibirá al menos 10 centímetros de nieve, lo que representaría la nevada más intensa de mayo en 23 años.

El límite más alto del pronóstico de nieve es de 20 centímetros, cifra cercana a la mayor cantidad registrada en una sola tormenta durante todo este invierno con escasa nieve. El total de la temporada en Denver es de 69 centímetros, lo que representa aproximadamente el 50 % del promedio a largo plazo.

La gravedad de los cortes de energía y los daños a los árboles en el área metropolitana dependerá de la cantidad de nieve que se acumule y la que se derrita al contacto con el suelo.

Las zonas de mayor altitud en las estribaciones y montañas al oeste de Denver experimentarán las nevadas más intensas, con acumulaciones probables de entre 30 y 60 centímetros. Estas áreas también podrían sufrir cortes de energía y daños a los árboles que aún conservan sus hojas. Esta cantidad de nieve afectará gravemente el transporte en esta región, especialmente en la I-70.

Las carreteras en zonas de menor altitud, incluido el corredor de la I-25, también podrían experimentar acumulaciones de nieve fangosa, pero esto es más incierto, ya que el suelo caliente podría ayudar a derretir la nieve a medida que cae.

The-CNN-Wire

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