Hombre baleado por agentes del ICE durante una parada de tráfico en California se declara inocente de cargos federales

Un hombre al que agentes de ICE le dispararon durante una parada de tráfico y luego fue arrestado por el…

Un hombre al que agentes de ICE le dispararon durante una parada de tráfico y luego fue arrestado por el FBI tras ser dado de alta del hospital, fue acusado formalmente por un jurado investigador federal en California, según documentos judiciales.

Carlos Iván Mendoza Hernández se declaró inocente el lunes por la mañana en Sacramento de dos cargos de agresión a un agente federal con un arma mortal y un cargo de destrucción de propiedad gubernamental, tras una parada de tráfico el mes pasado en la que agentes federales le dispararon mientras presuntamente intentaba huir.

ICE identificó a Mendoza Hernández como un inmigrante indocumentado, a quien la agencia describió como un “miembro de la pandilla 18th Street, buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un homicidio”.

Sin embargo, “por todo lo que hemos podido verificar, no lo era”, dijo su abogado, Patrick Kolasinski, en una conferencia de prensa al día siguiente del tiroteo.

“En específico, Mendoza Hernández se negó a acatar órdenes legales de agentes federales, condujo su vehículo de una manera que dañó un vehículo federal y lo dirigió hacia los agentes de una forma que habría podido causar lesiones graves o la muerte de no haber tomado estos acciones evasivas”, señala la denuncia penal.

Kolasinski afirmó que su cliente intentó huir de la parada de tráfico solo después de que le dispararan y que “simplemente tenía miedo de morir”.

El caso ha estado marcado por la incertidumbre y versiones contradictorias.

La denuncia federal indica que los agentes vigilaban la vivienda de Mendoza Hernández, lo siguieron al salir y lo detuvieron la mañana del 7 de abril como parte de un operativo para “localizar y arrestar a Mendoza Hernández por ser un extranjero sin estatus legal en Estados Unidos”.

Durante la parada, Mendoza Hernández se identificó, pero se negó a salir del vehículo pese a múltiples órdenes, según el documento. Después de que los agentes rompieran la ventana del lado del pasajero delantero para sacarlo, Mendoza Hernández avanzó con el vehículo, golpeando a un agente, y luego retrocedió rápidamente contra un vehículo federal estacionado detrás de él, causando daños considerables.

Posteriormente, aceleró hacia dos agentes, uno de los cuales estaba directamente en su trayectoria y tuvo que saltar para evitar ser atropellado, según la denuncia. Luego cruzó el separador central y condujo en sentido contrario al tráfico antes de chocar con otro vehículo, impactar una barrera de contención y detenerse a unos 150 metros del lugar de la detención, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Un video de la cámara del tablero del incidente, revisado por CNN, no aclara exactamente lo sucedido.

Durante el incidente, dos agentes dispararon sus armas contra Mendoza Hernández, señala la denuncia. Los agentes le brindaron primeros auxilios en el lugar y fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a tres cirugías tras recibir alrededor de seis disparos, incluidos en el rostro, según Kolasinski.

Después de recibir atención médica, Mendoza Hernández fue puesto bajo custodia del FBI el 13 de abril, informó el Departamento de Justicia. Inicialmente, un juez le concedió una fianza de US$ 50.000, pero el 20 de abril el tribunal ordenó que permaneciera detenido por considerarlo en riesgo de fuga.

Mendoza Hernández, de 36 años, es padre de un niño pequeño y está comprometido con una ciudadana estadounidense. Según su abogado, se dirigía a su trabajo cuando recibió los disparos.

Kolasinski señaló que había recibido información desde El Salvador de que su cliente fue acusado de homicidio allí, pero resultó absuelto.

También indicó que se contrató a un abogado en El Salvador para investigar las acusaciones de que Mendoza Hernández es buscado para ser interrogado y “verificar de manera definitiva y clara que no existe tal orden”.

CNN ha solicitado comentarios a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional sobre las acusaciones de que Mendoza Hernández es miembro de una pandilla buscado en El Salvador.

Hasta el domingo, se desconocía en qué lugar se encontraba detenido Mendoza Hernández.

CNN también se ha comunicado con la oficina del fiscal federal y con los abogados que figuran en los registros judiciales como representantes de Mendoza Hernández para obtener comentarios.

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