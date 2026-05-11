Trump quiere suspender el impuesto federal a la gasolina. Pero no esperes un gran cambio aún si sucediera

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el lunes que tiene la intención de suspender el impuesto federal a la…

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el lunes que tiene la intención de suspender el impuesto federal a la gasolina en medio del aumento vertiginoso de los precios en los surtidores a medida que la guerra de Estados Unidos con Irán se prolonga.

El repunte del precio agudiza el pesimismo de los consumidores sobre la economía, sumándose a las inquietudes de los republicanos sobre su destino en las elecciones de mitad de término de noviembre.

Sin embargo, pausar el gravamen de 18,4 centavos por galón sobre la gasolina y el impuesto de 24,4 centavos por galón sobre el diésel no hará mucho para aliviar el dolor de los conductores, dijeron varios expertos a CNN. Suspender el impuesto podría terminar empujando los precios aún más al alza y perjudicaría al Fondo Fiduciario de Carreteras, que depende de los ingresos del gravamen.

Además, Trump necesitaría la aprobación del Congreso para suspender el impuesto federal a la gasolina —algo que los legisladores nunca han hecho, pese a los llamados ahora y en el pasado cuando los precios del combustible subieron con fuerza. En 2022, un Congreso controlado por los demócratas rechazó la solicitud del expresidente Joe Biden de suspender el gravamen. Más recientemente, varios legisladores han presentado proyectos de ley para pausar el impuesto.

Los precios de la gasolina se han disparado hasta un promedio nacional de US$ 4,52 por galón el lunes, frente a los US$ 2,98 por galón antes de que comenzara el conflicto el 28 de febrero. El principal problema es que los petroleros aún no pueden pasar con seguridad por el estrecho de Ormuz pese a un alto el fuego que Trump dijo el lunes que estaba “con un enorme soporte vital”.

Hay varias razones por las que los conductores podrían no ver mucho alivio frente al surtidor. Entre ellas está que los minoristas y otros actores de la cadena de suministro normalmente no trasladan todos esos ahorros a los consumidores, según el Penn Wharton Budget Model, que previamente examinó el impacto de la “exención” del impuesto a la gasolina de los estados en 2022.

Si se suspende el gravamen federal, los precios de la gasolina caerán en promedio 13,2 centavos por galón, y el costo del diésel disminuirá en 14,6 centavos por galón, según un análisis de Penn Wharton publicado el lunes. Un hogar que llene un tanque de 15 galones una vez por semana entre el 1 de junio y el 1 de octubre ahorraría un total de unos US$ 35.

“El beneficio real para los consumidores será bastante pequeño”, dijo Kent Smetters, director académico de Penn Wharton.

Una “exención” del impuesto a la gasolina no aborda el problema de la oferta en el corazón del aumento de precios, dijo Steve Cicala, profesor asociado de economía en la Universidad de Tufts. De hecho, podría ejercer presión al alza sobre los precios, ya que la caída inicial podría aumentar la demanda.

“Esto no hace nada respecto al estrechamiento de la oferta”, dijo. “En cambio, está animando a los conductores a conducir durante un achicamiento de la oferta, lo que hace que los precios suban aún más”.

Los impuestos federales sobre la gasolina y el diésel han sido importantes fuentes de financiación para el transporte federal a través del Fondo Fiduciario de Carreteras desde 1956, según el Bipartisan Policy Center. Pero una suspensión de cinco meses del gravamen reduciría los ingresos en unos US$ 17.000 millones, o el 46 % de los ingresos totales por el impuesto a la gasolina que se proyecta que fluyan al fondo este año fiscal.

El impuesto ya no aporta suficientes ingresos para el fondo, que ha registrado déficits desde el año fiscal 2008 y ha requerido inyecciones de ingresos generales. Se prevé que el fondo se quede sin dinero en el año fiscal 2028.

Suspender el impuesto podría obligar a los legisladores a decidir entre cubrir una brecha aún mayor con fondos de los contribuyentes o reducir el gasto en carreteras, puentes y transporte masivo. Permitir que las carreteras y los puentes se deterioren también les costará a los consumidores, incluso en gastos de desgaste de sus vehículos, dijo Xan Fishman, vicepresidente del programa de energía del centro.

Un problema es que el gravamen actual sobre la gasolina se fijó en 1993 y no se ajusta por inflación. Si lo estuviera, sería de 40,8 centavos por galón, según el centro.

Mientras tanto, varios estados se han movido recientemente para tratar de ayudar a los conductores.

Georgia en marzo suspendió el impuesto estatal de 33,3 centavos por galón sobre la gasolina y el gravamen de 37,3 centavos por galón sobre el combustible diésel durante dos meses. El gobernador Brian Kemp, republicano, pronto tendrá que decidir si renovará la “exención”.

Mientras tanto, el gobernador de Indiana, Mike Braun, un republicano, anunció en abril que está suspendiendo durante un mes el impuesto estatal del 7 % sobre el uso de combustible. Recientemente extendió la medida y también pausó el impuesto especial estatal a la gasolina de 36 centavos por galón hasta principios de junio.

Kentucky y Utah también han tomado medidas para reducir sus impuestos a la gasolina durante varios meses.

The-CNN-Wire

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