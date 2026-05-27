Trump culmina su mes de venganza republicana, y otras conclusiones de la segunda vuelta electoral en Texas

El presidente Donald Trump concluyó este martes por la noche su gira de venganza de un mes de duración en…

El presidente Donald Trump concluyó este martes por la noche su gira de venganza de un mes de duración en Texas.

Los índices de aprobación nacional del presidente podrían estar cerca de su nivel más bajo. Sin embargo, una serie de primarias celebradas en estados tradicionalmente republicanos en mayo han demostrado que los votantes conservadores siguen apoyando fervientemente a Trump y están dispuestos a volverse contra aquellos a quienes él considera desleales.

Tras derrotar a los titulares en Indiana, Kentucky y Louisiana, Trump consiguió lo que quería en Texas cuando Ken Paxton, el controvertido fiscal general del estado, venció al senador John Cornyn, que llevaba cuatro mandatos en el cargo.

Ahora, los republicanos se enfrentan a la perspectiva de tener que desembolsar una gran cantidad de dinero para defender un escaño en un estado tradicionalmente republicano en una contienda contra el representante estatal demócrata James Talarico, que podría convertirse en la elección más cara de la historia.

Los senadores republicanos y sus principales estrategas creían que Cornyn tenía la reelección asegurada si lograba superar las primarias, y que Paxton era un candidato más débil para las elecciones generales.

Sin embargo, Trump decidió ignorar meses de presión por parte de la dirección del Senado para que el presidente apoyara a Cornyn o se mantuviera al margen de la segunda vuelta, y emitió un respaldo tardío a Paxton.

La decisión de Trump selló, en la práctica, el destino político de Cornyn.

En su discurso de victoria, Paxton calificó el respaldo de Trump como “la fuerza más poderosa en la política”.

Estas son las conclusiones de la segunda vuelta de las primarias de Texas:

Trump ha destituido a los senadores republicanos titulares del estado de Indiana que se negaron a apoyar su iniciativa de redistribución de distritos, ha derrotado a un crítico frecuente como el representante de Kentucky, Thomas Massie, y ha desbancado al senador de Louisiana, Bill Cassidy , quien votó a favor de condenar a Trump tras su segundo juicio político después del ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Cornyn votó a favor de absolver a Trump en aquel entonces, pero tardó en respaldarlo en su tercer intento por llegar a la Casa Blanca. En 2023, afirmó que Trump tenía “una capacidad única para movilizar a sus seguidores, pero no para expandir su base, lo cual es un problema”.

Sin embargo, si bien el respaldo de Trump es poderoso en las primarias republicanas, también tiene un largo historial de apoyar a candidatos que alienaron al electorado en general y perdieron elecciones generales que podrían haber ganado.

Los republicanos intentarán impedir que Paxton se sume a la lista de candidatos respaldados por Trump que están condenados al fracaso, entre los que se incluyen Herschel Walker en Georgia, Kari Lake y Blake Masters en Arizona, y Mehmet Oz en Pensilvania.

Mientras tanto, Trump también se enfrentará a siete meses más de mayorías republicanas en el Capitolio, donde legisladores como Massie, Cassidy y Cornyn ya no están sujetos a las exigencias políticas de la reelección.

Las fisuras ya se hacen evidentes en Washington.

La semana pasada, el Senado rompió con Trump respecto a su solicitud de financiar un salón de baile en la Casa Blanca y crear un “fondo contra la instrumentalización” para compensar a aquellos que, según la administración Trump, han sido perseguidos políticamente.

Mientras Paxton y Cornyn se enfrentaban, el candidato demócrata, Talarico, recaudaba enormes sumas de dinero y trabajaba para consolidar a su partido, incluyendo a los votantes afroamericanos que apoyaron a la representante Jasmine Crockett en las primarias. (Ese esfuerzo incluyó una visita para comer tacos con el expresidente Barack Obama a principios de este mes).

Ahora que ya se ha definido el enfrentamiento en las elecciones generales, Talarico, un seminarista presbiteriano que ha batido récords de recaudación de fondos, volverá a estar en el centro de atención.

Y así, aunque parezca mentira, su pedido de tacos durante la visita de Obama: papa, huevo y queso, fue usada por los republicanos para afirmar falsamente que Talarico es secretamente vegano.

Su campaña respondió publicando una foto suya comiendo una pata de pavo en la Feria Estatal de Texas. Pero Paxton bromeó sobre la polémica de los tacos en su discurso de victoria, anticipando lo que se espera sea un costoso esfuerzo republicano para presentar a Talarico como ajeno a la corriente principal.

Llamó a Talarico “Tofu Talarico” y le puso otros apodos despectivos: “James de seis géneros”, “James Tala-freak-o” y “Talarico de baja testosterona”.

“Mi oponente es el radical más extremista que los demócratas hayan nominado jamás”, afirmó Paxton.

Por supuesto, mientras los republicanos intentan presentar a Talarico como demasiado liberal para un estado tradicionalmente republicano, los demócratas intentarán destacar el largo historial de escándalos de Paxton, incluidos los cargos de fraude de valores que enfrentó en el pasado, las acusaciones de aceptar sobornos, su juicio político en 2023 por su solicitud de US$ 3,3 millones en fondos estatales para un acuerdo con esos denunciantes y su divorcio, con su esposa, la senadora estatal Angela Paxton, quien alegó infidelidad.

(El martes por la noche, el brazo de campaña de los republicanos del Senado pareció haber borrado de su sitio web una declaración que hacía referencia al divorcio, una señal de su cambio de rumbo tras la derrota de Cornyn).

“Sin lugar a dudas, seré el objetivo número uno de los demócratas en noviembre”, indicó Paxton a sus seguidores.

Para ganar, Paxton tendrá que movilizar a los votantes republicanos que se mostraron divididos en las primarias y la segunda vuelta. Empezó a intentarlo el martes por la noche, cuando evitó repetir los ataques que había lanzado contra Cornyn a lo largo de los años. “Quiero agradecer al senador Cornyn su servicio a este estado”, señaló, y añadió que quiere ganarse el voto de los seguidores de Cornyn.

“He ganado tres elecciones estatales porque sé lo fundamental que es que nuestro partido se una, y eso es lo que debemos hacer ahora”, indicó Paxton.

Incluso con la partida de Paxton, la oficina del fiscal general de Texas seguiría siendo una espina clavada para los presidentes demócratas, independientemente de quién ganara la segunda vuelta del martes: el representante estadounidense Chip Roy o el senador estatal Mayes Middleton.

Middleton, heredero de una empresa petrolera y gasística que se autodenominaba “MAGA Mayes”, emergió el martes, derrotando a Roy, exsubdirector de Paxton y jefe de gabinete del senador Ted Cruz, así como miembro del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, de tendencia conservadora.

Trump no respaldó a ningún candidato. Pero la contienda giró de todos modos en torno a cuestiones de lealtad hacia él.

Mientras Roy hacía gala de sus propias credenciales e independencia, Middleton utilizó el apoyo de Roy al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las primarias presidenciales republicanas de 2024, sus críticas a la conducta de Trump el 6 de enero de 2021, así como sus ocasionales discrepancias con Trump en cuestiones políticas, para presentarlo como un aliado poco fiable para el presidente.

Middleton se enfrentará al senador estatal demócrata Nathan Johnson, quien ganó la segunda vuelta el martes.

Johnson basó su campaña en su capacidad para trabajar con ambos partidos en Austin, afirmando que alejaría a la fiscalía general del partidismo acérrimo que caracterizó el mandato de Paxton.

Cuando los republicanos de Texas rediseñaron los distritos congresionales del estado el año pasado, su mapa obligó de hecho a dos legisladores demócratas negros, los representantes Al Green y Christian Menefee, a ocupar el distrito 18, con sede en Houston.

Menefee, de 38 años, derrotó a Green, de 78 años, en la segunda vuelta del martes.

Su victoria se produce en el contexto de un debate sobre el cambio generacional dentro del Partido Demócrata, después de que la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg en 2020, mientras aún ejercía su cargo, entregara a los conservadores otro escaño y la decisión del expresidente Joe Biden de presentarse a la reelección frustrara las esperanzas del partido para 2024.

En comparación con Green, quien fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 2004, Menefee, exfiscal del condado de Harris, es un recién llegado, que juró su cargo en febrero tras ganar una elección especial.

Su candidatura recibió el apoyo de US$ 5 millones invertidos por un super PAC respaldado por criptomonedas, cuyo objetivo era destituir a Green, un escéptico de las criptomonedas y miembro de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara.

La contienda no se limitó a las dinámicas generacionales.

Si bien Menefee podría representar el futuro del partido, Green fue pionero en adoptar una postura de confrontación con Trump, a quien ha intentado destituir en repetidas ocasiones.

El veterano congresista fue censurado por la Cámara de Representantes el año pasado tras interrumpir a Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

Otra contienda demócrata se libró en el distrito 33 del área de Dallas, donde el excongresista Colin Allred se enfrentó a la representante Julie Johnson, quien lo reemplazó en la Cámara de Representantes cuando Allred optó por postularse al Senado en 2024.

Allred perdió entonces, y todo indicaba que volvería a perder este año cuando competía contra Talarico en las primarias para el Senado.

Pero en diciembre, el último día para presentar la candidatura, cambió de estrategia y se retiró de la contienda por el Senado justo cuando Crockett se unía a ella, lanzando su campaña para el escaño del Distrito 33.

El martes, derrotó a Johnson, allanando el camino para su probable regreso al Congreso el próximo año.

Tanto Allred como Johnson representaban al Distrito 32. Pero tras la redistribución de distritos del año pasado, ambos competían por el escaño del Distrito 33, que fue diseñado para ser mayoritariamente demócrata, lo que prácticamente garantiza que la candidatura de Allred para regresar al partido culminará con una victoria en noviembre.

Los demócratas a nivel nacional respiran aliviados después de que Maureen Galindo, terapeuta sexual y defensora de la vivienda, cuyo uso de estereotipos antisemitas al criticar a Israel atrajo la atención nacional y una condena generalizada de miembros de ambos partidos, perdiera la segunda vuelta de las primarias del Distrito 35 de la Cámara de Representantes ante Johnny Garcia, un ayudante del sheriff del condado de Bexar.

García se enfrentará al republicano Carlos De La Cruz, un veterano de la Fuerza Aérea respaldado por Trump. De La Cruz es hermano de la representante Mónica De La Cruz, republicana que representa un distrito vecino.

El distrito fue diseñado para que los republicanos tuvieran una oportunidad de ganar escaños, pero se espera que sea competitivo en noviembre, ya que los demócratas buscan revertir los avances que Trump logró con los votantes latinos en el sur de Texas en 2024.

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