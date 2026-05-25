Tranquilidad: primer parte médico del Inter Miami sobre Lionel Messi

Fueron horas de preocupación para la selección de Argentina. La salida de Lionel Messi en el partido del domingo, donde…

Fueron horas de preocupación para la selección de Argentina. La salida de Lionel Messi en el partido del domingo, donde su Inter Miami empataba 4-4 ante el Philadelphia Union por la MLS, dejó la preocupante imagen del “10” yéndose al vestuario directamente. Pero tras casi 24 horas de silencio, el Inter Miami entregó un primer parte médico que lleva algo de tranquilidad a los aficionados albicelestes.

“Tras someterse a exámenes médicos adicionales este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, dice el club de la Florida en su comunicado. Es decir: no hay lesión importante.

El delantero, capitán del combinado nacional que buscará repetir el título en el Mundial 2026, salió a los 72 minutos del último partido de la liga estadounidense antes del parate por la Copa del Mundo. Messi se fue solo contra un costado del campo mientras su equipo tenía el balón e intentaba elaborar un ataque, pero no quiso participar. Simplemente esperó que el juego se detuviera para pedirle el cambio a su banco de suplentes.

Su salida del césped disparó inmediatamente la preocupación, a solo días de que el DT de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, entregue la lista definitiva para el Mundial, donde se espera que el goleador histórico de la albiceleste vuelva a ponerse al frente del equipo.

Su entrenador, Guillermo Hoyos, ya había dejado un panorama alentador tras el encuentro, donde afirmó: “que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso (una lesión). Realmente está fatigado en ese sentido. Es de fatiga. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue”.

“El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, cierra el escueto mensaje del Inter Miami de este lunes, dejando en claro que Messi no volverá a entrenarse en lo inmediato, hasta tanto no muestre una mejoría en ese isquiotibial.

Si bien en algún momento puso un manto de duda, Messi finalmente asumió el desafío de volver a disputar una Copa del Mundo a los 38 años (cumplirá 39 durante el torneo). Tras un 2025 con algunas lesiones menores (dejando atrás la dura lesión en la final de la Copa América 2024), el argentino venía con paso casi perfecto en este 2026: jugó 16 de 17 partidos posibles con las Garzas. Solo se ausentó en la cuarta jornada, cuando no fue convocado ante Charlotte entre medio de la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Es más, su reemplazo en el duelo del domingo rompió su marca perfecta de minutos jugados: hasta allí había disputado los 90 en cada partido en que le tocó participar con los de la Florida este año.

El parte médico le llevará tranquilidad especialmente a Lionel Scaloni, quien esperará lo necesario al astro rosarino. Sabe que lo necesita. El Mundial está a la vuelta de la esquina.

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