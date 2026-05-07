Timothée Chalamet protagoniza con Bad Bunny, Messi y otras estrellas un comercial de Adidas para el Mundial

El actor Timothée Chalamet, imitando al frenético personaje que interpretó en la película “Marty Supreme”, protagoniza un comercial de Adidas…

El actor Timothée Chalamet, imitando al frenético personaje que interpretó en la película “Marty Supreme”, protagoniza un comercial de Adidas para el Mundial 2026 difundido este jueves por la empresa de ropa deportiva y en el que aparecen también Bad Bunny, Lionel Messi y otras estrellas del fútbol mundial.

El comercial no está exento de controversia pues recrea, usando Inteligencia Artificial, las figuras de tres leyendas del balompié cuando eran jóvenes –Zinedine Zidane, David Beckham and Alessandro Del Piero– para que compitan en una cancha de fútbol de barrio.

Con una duración de cinco minutos, el comercial tiene como título “Backyard Legends” y muestra a Chalamet como un personaje que habla por teléfono con una persona llamada Benito (nombre real de Bad Bunny), a quien le asegura que ya consiguió los tres futbolistas que le prometió capaces de vencer a un equipo local que no ha perdido un juego desde 1996.

En efecto, los tres jugadores reunidos por el personaje de Chalamet son estrellas: el español Lamine Yamal, la estadounidense Trinity Rodman y el inglés Jude Bellingham. Al final del comercial, se revela que Bad Bunny y Lionel Messi son los que contrataron a Chalamet para conseguir este “dream team” del balompié.

El aviso publicitario también incluye breves apariciones (cameos) de los jugadores Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz y Santiago Giménez .

“Solía soñar con jugar con estos tipos; ya sabes, jugaba en el muelle 40 de niño, pensando en los tiros libres de Beckham, los goles de Del Piero y las voleas de Zidane, haciendo mis propias versiones. Amo este juego, así que es increíble estar haciendo esto con Adidas. Soy un tradicionalista, no conozco el soccer, conozco el fútbol, y no puedo esperar para el Mundial de este verano”, dijo Chalamet en un comunicado.

The-CNN-Wire

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