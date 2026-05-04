Sismo de magnitud 5,6 sacude Ciudad de México y se activa la alerta

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este lunes la Ciudad de México, donde fue activado el sistema de alerta sísmica.…

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este lunes la Ciudad de México, donde fue activado el sistema de alerta sísmica.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro fue localizado a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 9:19 a.m. (hora local, 11:19 a.m. de Miami). Anteriormente, reportó de forma preliminar que el temblor era de magnitud 6.

“En estos momentos se activan protocolos de emergencia por sismo detectado en la Ciudad de México”, informó el Gobierno de la capital.

Diversas entidades de transporte público de la capital como el Metro y Servicio de Transportes Eléctricos informaron que estaban revisando las instalaciones. “Después de realizar protocolo de revisión, reanudamos de forma gradual nuestra operación con marcha de seguridad”, informó la cuenta del Metrobús.

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó: “Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

The-CNN-Wire

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