“Si desayuno no puedo almorzar”: hispanos en EE.UU. saltean comidas o acuden a ONGs por la creciente inseguridad alimentaria

Desde muy temprano en la mañana, mucho antes de que la ciudad despierte por completo, decenas de personas ya hacen…

Desde muy temprano en la mañana, mucho antes de que la ciudad despierte por completo, decenas de personas ya hacen fila afuera de una marqueta móvil gratuita en el Bronx organizada por City Harvest, la organización de rescate de alimentos más grande de la ciudad de Nueva York.

Para las nueve de la mañana, la línea ya le da la vuelta a la manzana. Algunos dejan sus carritos guardando espacio y regresan más tarde para no perder el turno.

Con bolsas reutilizables y mochilas en mano, familias enteras esperan poder llevar suficiente comida para sobrevivir al menos hasta la próxima distribución de alimentos.

Según datos de Feeding America, más de 48 millones de personas en Estados Unidos enfrentan inseguridad alimentaria. De ellas, cerca de 14 millones son latinas.

Entre ellas está Martina Santos, voluntaria de City Harvest desde hace 13 años y también beneficiaria de la ayuda alimentaria. “Soy diabética, tengo presión alta y he tenido que saltarme comidas”, dijo Santos a CNN.

La dominicana, residente del Bronx desde hace cinco décadas, asegura que el aumento en el costo de vida la ha obligado a hacer sacrificios peligrosos para su salud.

“Si desayuno no puedo almorzar, porque no tengo bastante. Y espero a cenar para no irme a la cama con el estómago vacío”, explicó Santos de 67 años. “Antes me desayunaba algo, comía algo en el almuerzo y mantenía mi azúcar bajo control en 98 o 99. Ahora me sube hasta 175”.

Aunque recibe cupones de alimentos, conocidos como SNAP, Santos dice que no le alcanza para mantener la dieta saludable que necesita.

“La inflación que estamos viviendo me ha forzado a llevar este ritmo de vida y el SNAP ya no me es suficiente”, dijo mientras repartía vasos de ensalada de maíz a familias que salían de la marqueta cargando bolsas y carritos llenos de zanahorias, guineos y batatas, entre otras frutas y vegetales frescos.

La inflación anual en Estados Unidos subió al 3,8 % en abril, por encima de los salarios. Los efectos acumulativos de más de cinco años de alta inflación, impactan fuertemente en las personas que viven en el país, y también suman presión con se enfrentan con la crisis de costos derivada de la guerra en Medio Oriente.

En Nueva York, City Harvest calcula que más de un millón de neoyorquinos viven en hogares donde no siempre alcanza la comida, incluyendo uno de cada cuatro niños.

“Una de cada cuatro familias con hijos necesita ayuda alimenticia y últimamente estamos viendo filas más largas aquí en nuestras marquetas móviles”, dijo Pedro Urbaez, director de distribución comunitaria de City Harvest.

Urbaez afirma que muchas familias ahora enfrentan situaciones imposibles.

“Tienen que buscar cómo pagar la renta, la luz, el gas y otros servicios. Entonces, la comida es la última cosa en la que ellos gastan el dinero”, dijo.

La organización estima que cada distribución sirve entre 500 y 600 familias, muchas de ellas con niños pequeños.

“La marqueta móvil es parte de nuestro programa para dar esa comida que rescatamos a personas que viven en los cinco condados de Nueva York”, explicó Urbaez. “No tienen que dar mucha información, solamente decir cuántas personas hay en su familia y pueden recibir comida”.

En la fila esa mañana estaba Mónica López con su bebé de un año y cuatro meses.

“Es necesario para mí venir aquí. La verdad, es una bendición de Dios poder recibir esta ayuda”, dijo López.

La madre de 32 años dice que actualmente se dedica al cuidado de su hijo mientras su esposo intenta sostener el hogar con un solo salario.

“Es difícil, porque todo ha subido de precio y casi no nos alcanza lo que estamos ganando porque las cosas están muy caras”, aseguró López.

A pocos pasos de ella, Edith Soperanes, de 34 años y madre de dos niños, también esperaba llevar comida para su familia.

“Todo está caro. Ayer fui al supermercado, compré como tres o cuatro cosas y ahí se fueron US$ 90”, dijo Soperanes, quien asegura que distribuciones como las de City Harvest ayudan a completar comidas básicas para sus hijos.

“Ahora veo que están dando huevos, ya sale para el desayuno. Y las bananas también sirven para una merienda para los niños”.

Además de frutas y vegetales, ese día las personas también recibieron cartones de huevos donados por un agricultor local.

“Los huevos también están caros, así que hoy vamos a repartir alrededor de 800 docenas”, dijo Gibson Durnford, fundador de Tenmile Farm Foundation, organización que dona alrededor de 50.000 docenas de huevos a City Harvest cada año.

“Hay más personas apareciendo y necesitando un poco de apoyo”, afirmó Durnford. “Aquí ves madres jóvenes, personas mayores, gente sin trabajo e incluso gente con trabajo, pero aun así no les alcanza para cubrir el costo de la comida”.

Mientras seguían llegando más y más personas a la marqueta, Martina Santos continuaba ayudando a repartir alimentos. La voluntaria aseguró que, además de ayudar económicamente, programas como este también sirven de apoyo emocional.

“Para mí, City Harvest es una salvación. Me salvó la vida”, dijo Santos, con lágrimas en los ojos. “Me ha ayudado con la depresión que trae esta situación y también a poner un plato digno de comida sobre mi mesa. Cuando vengo a estas distribuciones ya no tengo que saltarme comidas”,

Santos dice estar agradecida de poder ayudar a otras familias al tiempo que ella también recibe el respaldo que necesita para seguir adelante.

“La inseguridad alimentaria se está convirtiendo en un monstruo cada vez más grande. Hay mucha necesidad, pero gracias a Dios existen programas como este”.

The-CNN-Wire

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