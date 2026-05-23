Sonidos de disparos provocan una rápida respuesta de seguridad en la Casa Blanca

Reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca el sábado, lo que…

Reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca el sábado, lo que provocó un confinamiento y una rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El Servicio Secreto informó que la agencia estaba investigando reportes de disparos en la esquina de la calle 17 y Pennsylvania Avenue Northwest, justo fuera del complejo de la Casa Blanca.

Miembros del cuerpo de prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron llevados rápidamente a la sala de prensa de la Casa Blanca. Dentro de la Casa Blanca, se indicó a los reporteros que permanecieran resguardados mientras agentes del Servicio Secreto gritaban “agáchense” y advertían sobre “disparos”. Un reportero dijo que los sonidos parecían provenir del lado del edificio Eisenhower Executive Office del complejo de la Casa Blanca.

Tras el incidente, se pudo ver a agentes del Servicio Secreto armados con rifles desplazándose por el área del Jardín Norte y bloqueando la sala de prensa de la Casa Blanca. El confinamiento fue levantado poco después de las 6:45 p.m. (hora de Miami). El presidente Donald Trump se encuentra en la residencia de la Casa Blanca. CNN se comunicó con la Casa Blanca para obtener comentarios.

Selina Wang, corresponsal principal de ABC News en la Casa Blanca, publicó un video en X que muestra el momento en que se escucharon los aparentes disparos y cómo buscó resguardo.

“Estaba grabando con mi iPhone un video para redes sociales desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaban como decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos hacia la sala de prensa, donde permanecemos ahora”, publicó.

El confinamiento ocurre un mes después de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde reporteros y funcionarios del Gobierno de Trump buscaron resguardo cuando se escucharon disparos.

El sospechoso de ese tiroteo, Cole Tomas Allen, corrió a través de un punto de control de seguridad con una escopeta en la mano e intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto que lo perseguían, según imágenes de seguridad. Allen se declaró inocente del cargo de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, así como de otros cargos

Noticia en desarrollo…

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