Retiran de internet el sitio web pornográfico que está en el centro de investigación de CNN sobre abuso sexual

El sitio web pornográfico Motherless, que ha enfrentado escrutinio internacional por alojar contenido vinculado a violencia de género y agresiones…

El sitio web pornográfico Motherless, que ha enfrentado escrutinio internacional por alojar contenido vinculado a violencia de género y agresiones sexuales facilitadas con drogas, fue retirado de internet por autoridades neerlandesas tras una creciente presión luego de una investigación de CNN.

Un portavoz del Ministerio Público de los Países Bajos dijo a CNN que el sitio fue dado de baja por las autoridades y que fiscales en Zeeland-West-Brabant han abierto una investigación preliminar.

El sitio parece haber sido desconectado la noche del jueves. Los servidores de Motherless están ubicados en los Países Bajos y son alojados por NFOrce Internet Services, una empresa con sede en Steenbergen, en el sur del país.

La atención pública se centró en Motherless después de que CNN publicara sus hallazgos sobre un ecosistema en línea más amplio que destacaba el papel del sitio —y de grupos asociados en Telegram— en alojar videos de difusión no consentida de imágenes y agresiones sexuales facilitadas con drogas. Investigaciones previas realizadas por periodistas en Alemania y Canadá también encontraron miles de videos en los que mujeres inconscientes parecían ser violadas y abusadas sexualmente.

El sitio ha estado alojado en servidores neerlandeses al menos desde 2024, según la emisora neerlandesa NOS, cuya cobertura sobre la conexión del país con la plataforma tras la investigación de CNN amplificó los llamados para que las autoridades actuaran.

NOS y el programa de actualidad Nieuwsuur informaron que un análisis de 20.000 videos que aparecieron en la página principal de Motherless la semana pasada encontró que aquellos etiquetados como “incesto” por los usuarios estaban entre las categorías más vistas, mientras que uno de los videos más vistos en la última semana también estaba etiquetado como “violación”, “hermana” y “colegiala”.

CNN informó que Motherless albergaba más de 20.000 videos del llamado contenido “sleep” subidos por usuarios, clasificados con etiquetas descriptivas como #passedout y #eyecheck al momento de la publicación a finales de marzo de 2026. Aunque esas etiquetas parecían haber sido eliminadas tras el reportaje de CNN, contenido que aparenta mostrar abuso sexual facilitado con drogas seguía presente hasta esta semana.

En un comunicado del jueves, NFOrce indicó que había iniciado una revisión urgente de cumplimiento y gestión de abusos, dando a Motherless 12 horas para responder. NFOrce dijo a CNN que “no opera, gestiona, modera ni controla las plataformas de sus clientes ni su contenido”.

“Nuestro papel se limita a servicios de infraestructura. La gestión de abusos se realiza con base en reportes recibidos a través de procedimientos legales y operativos establecidos”, señaló, añadiendo que se deben reportar URL específicas a los “canales adecuados de gestión de abusos” para revisar y abordar denuncias de contenido ilegal.

La retirada de Motherless marca un avance importante en los esfuerzos por combatir la difusión de imágenes no consentidas en internet.

Robbert Hoving, de Offlimits, un grupo independiente de seguridad en línea con sede en los Países Bajos, dijo a CNN que se trata de “una señal muy importante” de las autoridades de que “los sitios que normalizan la violencia sexual contra las mujeres y la convierten en un modelo de negocio son retirados”. Sin embargo, añadió que los reguladores deben “actuar de manera proactiva, no esperar a que ocurra y limitarse a retirar contenido”.

Zoe Watts, una sobreviviente británica de agresión sexual facilitada con drogas en el contexto de pareja que habló con CNN para la investigación y que, junto con otra sobreviviente, Amanda Stanhope, lanzó recientemente la campaña #EndEyeCheck, dijo: “Incluso pensar que este sitio existía, con mujeres siendo abusadas sistemáticamente, es absolutamente repugnante. Pero ver lo que ha logrado el poder de unirnos y del buen periodismo es realmente increíble”.

Sin embargo, la retirada también pone de relieve las dificultades que enfrentan las sobrevivientes para eliminar material explotador una vez que se sube y se redistribuye en internet.

Grupos de defensa y tecnología advierten que la plataforma podría reaparecer fácilmente al migrar sus servidores o dominios. Es una estrategia que ya se observó con el sitio Coco —la plataforma que Dominique Pelicot utilizó para reclutar a más de 70 hombres para violar a su exesposa Gisèle—, cuyo dominio fue trasladado tras recibir escrutinio antes de ser finalmente cerrado. El mes pasado, un sitio muy similar a Coco, llamado Cocoland.cc, reapareció en internet, con su dominio registrado en las Islas Cocos, un territorio remoto de Australia. Las autoridades francesas han abierto ahora una investigación sobre ese nuevo sitio. Un representante de Cocoland.cc dijo a CNN que no tiene relación con Coco ni con su propietario.

Motherless, que registró casi 82 millones de visitantes en marzo y cuyo público principal se encuentra en Estados Unidos, se describe como un “alojamiento de archivos moralmente libre donde todo lo legal se aloja para siempre”.

El nombre de dominio del sitio está registrado en la República Checa y su empresa matriz está registrada en Costa Rica. Esto refleja un patrón común entre plataformas acusadas de alojar material abusivo: aprovechar múltiples jurisdicciones para dificultar la regulación de contenido extremo.

“Sería muy problemático si el sitio reaparece”, dijo Hoving sobre Motherless, y añadió: “Los responsables deben rendir cuentas y no debería quedarse solo en retirarlo”.

The-CNN-Wire

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