¿Qué fue de Landon Donovan, leyenda de la MLS y uno de los máximos goleadores de EE.UU.?

Landon Donovan es, casi con toda certeza, el jugador estadounidense que más hizo por el fútbol en Estados Unidos. Durante…

Landon Donovan es, casi con toda certeza, el jugador estadounidense que más hizo por el fútbol en Estados Unidos. Durante más de una década fue simultáneamente el rostro de la MLS y el líder de la selección nacional, en una época en la que ambas instituciones aún luchaban por ganar credibilidad en el mapa global del deporte.

Donovan fue un Designated Player (Jugador Designado) antes de que el término existiera, y eligió libremente a la MLS por encima de los grandes escenarios de Europa. Esa decisión, cuestionada en su momento, acabó siendo su mayor legado: elevar la liga desde adentro.

Máximo goleador histórico del LA Galaxy y de la selección masculina de Estados Unidos, Donovan es considerado por muchos el mejor jugador que ha producido el ‘soccer’ estadounidense. Disputó tres Copas del Mundo con el USMNT y ganó tres de sus cinco títulos de la MLS Cup con el Galaxy.

En sus 14 años de carrera en la MLS, Donovan estableció récords de goles (169) y asistencias (150) en 379 partidos. Con la selección, fue líder histórico del USMNT en apariciones en la Copa Oro, con 37 partidos, 18 goles y 17 asistencias en el torneo. Además, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 encuentros con la selección, un hito que logró con tan solo 26 años y 96 días ante Argentina en 2008.

Pero si hay un momento que resume su impacto en el combinado de las barras y las estrellas es el que ocurrió el 23 de junio de 2010 en Pretoria. Su gol ante Argelia en el Mundial de Sudáfrica sigue siendo el momento más icónico de su carrera internacional, un tanto en el último minuto que clasificó a Estados Unidos a los octavos de final y que encendió la imaginación de toda una generación de aficionados al fútbol en el país.

Donovan cerró su carrera internacional el 10 de octubre de 2014 con un empate 1-1 ante Ecuador, retirándose como uno de los mejores jugadores en la historia del USMNT. Pero sus despedidas del campo no siempre fueron definitivas. Inicialmente se retiró tras la temporada 2014, pero regresó al Galaxy al final de la temporada 2016 debido a una crisis de lesiones en el club, y luego fue atraído de vuelta al juego por el Club León de la Liga MX en 2018. Después, se unió a los San Diego Sockers de la Major Arena Soccer League, exprimiendo cada último kilómetro de su amor por el fútbol.

Tras colgar los botines, Donovan no tardó en encontrar nuevos frentes. Desde su retiro se mantuvo ligado al juego incursionando en la radiodifusión, antes de convertirse en entrenador y vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol del San Diego Loyal SC, club de la USL Championship que él mismo cofundó en 2019. En 2021, se unió al Lincoln City FC de la tercera división inglesa como asesor estratégico, como parte de un acuerdo de inversión orientado a expandir el perfil norteamericano del club.

Más recientemente, con 44 años y de cara al Mundial 2026 en casa, Donovan reapareció en The Soccer Tournament, una competencia 7 contra 7 con premio de un millón de dólares, declarando que “no hay mejor momento que antes de un Mundial en casa para seguir promoviendo el juego”.

Su nombre es tan grande para el fútbol estadounidense que vuelve a escucharse al final de cada temporada de la MLS, ya que el premio Landon Donovan MVP se entrega desde 1996 al jugador más valioso de la temporada, según una votación de jugadores, cuerpos técnicos y medios de comunicación. Que la liga le haya puesto su nombre al galardón individual más importante dice todo sobre el lugar que ocupa en la historia del fútbol estadounidense.

Donovan también ha hablado abiertamente sobre salud mental, siendo uno de los primeros futbolistas masculinos en hacerlo públicamente, y actualmente prepara un libro sobre su vida y carrera.

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