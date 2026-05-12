¿Qué es el “Schengen Shuffle” y quién lo está haciendo?

Christina y Eric Schwendeman estuvieron recorriendo Asia durante varios meses a principios del año pasado y, en primavera, estos jubilados…

Christina y Eric Schwendeman estuvieron recorriendo Asia durante varios meses a principios del año pasado y, en primavera, estos jubilados estadounidenses regresaron a su base en Italia para pasar unos meses.

Sin embargo, debido a las restricciones de estancia de 90 días, la pareja pasó los siguientes tres meses viajando a Inglaterra, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Turquía, Jordania y Chipre. Y luego regresaron a Italia en octubre para pasar el resto del año.

Los Schwendeman están haciendo lo que se conoce como “Schengen Shuffle”.

En pocas palabras, se está moviendo para mantenerse en el lado correcto de las fronteras que permiten a los ciudadanos de la mayoría de los países pasar un máximo de 90 de cada 180 días en el espacio Schengen de Europa, actualmente compuesto por 29 países miembros.

A algunos transeúntes les gusta el cambio constante de escenario, mientras que otros se mueven principalmente por necesidad mientras intentan asegurar una residencia a largo plazo. Han surgido grupos de Facebook y otras comunidades en línea sobre el tema que permiten a los expatriados que navegan por todo tipo de situaciones comparar notas y compartir estrategias. Mantenerse dentro de los límites de 90 días puede ser un desafío y una satisfacción.

Los Schwendeman se mudaron a Italia en 2022 desde Naples, Florida, con visas de residencia electiva, que están abiertas a solicitantes que no trabajarán y se mudarán a Italia a largo plazo. Pero después de dos años, la pareja cambió de rumbo.

“Decidimos, como nuestros permisos de residencia de dos años estaban expirando, que preferiríamos alternar entre Italia y el resto del mundo en lugar de renovarlos”, dice Christina.

“Nos encanta Italia, pero nos dimos cuenta de que todavía queríamos viajar durante la mayor parte del año. Todavía pasamos unos 170 días al año, casi todo nuestro tiempo permitido en el espacio Schengen, en Italia”.

El “tiempo Schengen permitido” es de un máximo de 90 días en cualquier período de 180 días, es decir un total de aproximadamente 180 días por año.

El espacio Schengen, establecido en 1985, es un acuerdo entre países miembros que garantiza la libre circulación entre los involucrados, lo que significa que no hay controles fronterizos ni sellos de pasaporte requeridos.

La regla 90/180 no requiere que el máximo de 90 días en el espacio Schengen sea consecutivo, pero implica cálculos matemáticos cuidadosos para garantizar que los viajeros no permanezcan más de 90 días en cualquier período consecutivo de 180 días. Al ingresar al área, los funcionarios miran hacia atrás 180 días a partir de la fecha actual para asegurarse de que los visitantes no hayan excedido los 90 días totales en la zona.

Los ciudadanos de varios países que visitan Europa, incluidos los estadounidenses, lo tienen mucho más fácil que las personas de muchas otras naciones. Si bien los países europeos exigen que los ciudadanos de algunos países obtengan una visa antes de ingresar, este no es el caso para los ciudadanos estadounidenses.

Al ingresar a un país Schengen desde fuera del área de inmigración, generalmente se sella el pasaporte del visitante, su información se ingresa en las computadoras del sistema de inmigración y luego está listo para comenzar. (Pronto se eliminarán los sellos y la entrada se rastreará únicamente de manera electrónica a través del Sistema de Entrada/Salida y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Se espera que este último se implemente a finales de este año).

Este sello permite una estancia de hasta 90 días en la zona. Si continúas, corres el riesgo de recibir una multa de varios miles de dólares y una prohibición de hasta cinco años.

Los estadounidenses Emily Wilson y Chris Prudhomme, junto con su Norwich Terrier de siete años, Denver, han viajado a España, Turquía, Austria, Inglaterra, Tailandia, Portugal y California, todos ellos durante el último año.

Uno de los motivos de sus viajes es explorar nuevos lugares; otra es la falta de un visado que les permita permanecer en Portugal, el país elegido, durante más de 90 días seguidos. Al igual que Estados Unidos, la mayoría de los países limitan el tiempo que los visitantes pueden pasar allí sin obtener una visa de largo plazo. Estas visas pueden ser difíciles de obtener y vienen con reglas, incluido el tiempo limitado fuera del país y las implicaciones fiscales.

“Analizamos visas de residencia, como la D7 portuguesa, pero la burocracia es intensa y los requisitos a menudo limitan cuánto se puede viajar fuera del país”, dice Wilson.

“Nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para asentarnos y que aún no habíamos explorado gran parte de Europa. La mezcla nos permite explorar el mundo lentamente, de una manera que no habíamos pensado antes de escuchar a otros hablar de ello en YouTube y en grupos de Facebook”.

Ya sea por elección o por necesidad, quienes lo hacen enfrentan una serie de desafíos, que incluyen obtener visas, encontrar vivienda y conocer nuevos lugares cada pocos meses.

Cindy Wilhelm, originaria de Akron, Ohio, trabajó durante tres años antes de conseguir un permiso de residencia de larga duración en Francia.

En septiembre de 2023, mientras todavía barajaba, fundó el grupo de Facebook Schengen Shuffle Expats. Sus casi 7.000 miembros ofrecen consejos, comparten recursos y, en ocasiones, se encuentran en el camino.

Otros grupos de Facebook sobre el tema son Schengen Shuffle Sisters y Schengen Shuffle Rentals.

Mientras que algunos han comprado casas dentro o fuera de la zona Schengen, otros buscan alquileres a corto plazo en todas partes.

Wilson y Prudhomme encuentran alojamiento utilizando recursos que incluyen Airbnb, Idealista, varios grupos de Facebook Schengen Shuffle y grupos de Facebook para expatriados en ciudades específicas, sitios de cuidado de casas y servicios en espacios de trabajo conjunto.

Encontrar una conexión también puede ser un desafío para quienes se desplazan con frecuencia.

Al respecto Wilhelm dice: “Busco aventuras. Hago un recorrido, camino mucho y viajo en trenes y autobuses. Veo todo lo que puedo. Hago amistades en los recorridos y, a veces, se hacen amigos”.

Wilson y Prudhomme adoptan un enfoque diferente.

“Empiezo uniéndome a grupos de Facebook para nuestro próximo destino. Con el tiempo, me di cuenta de que la actividad real ocurre una vez que estás en un lugar, en espacios más privados, incluidas aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Meetup”, dice Wilson. “Puede ser necesario investigar un poco para conectarse a los canales de comunicación adecuados para una ubicación en particular”.

A veces, eligen deliberadamente destinos que saben que tendrán muchas oportunidades sociales.

“Si queremos conexión, también apuntamos a puntos de acceso nómadas. En lugares como Saranda, Albania, o Chiang Mai, Tailandia, te invitan a café, caminatas o eventos casi a diario. Como parte del trabajo en nuestros negocios remotos, nos unimos a un espacio de trabajo conjunto en Antalya, Turquía. Era una mezcla maravillosa de lugareños y nómadas. Ahora tengo en cuenta en mi planificación la cantidad de escena social que quiero en un momento determinado. Una vez que haces conexiones, a menudo te vuelves a encontrar con la misma gente en diferentes partes de el mundo, así que eso siempre es divertido”.

Para hacerlo, hay que estar atento a los límites de tiempo.

Si bien la regla de los 90 días de entrada y 90 de salida puede parecer una matemática simple, puede ser más complicada de lo que uno podría pensar. Los días en los que viajas de un país a otro cuentan como días completos en cada país.

Cuando se viaja desde cualquier país miembro del espacio Schengen a, por ejemplo, un país cercano que no lo es como Serbia, un día de viaje cuenta como un día en el espacio Schengen y un día en Serbia. Como Serbia también limita la estancia a 90 días, se necesita un tercer país para no superar los 90 días ni en el espacio Schengen ni en Serbia. Siempre es mejor dejar unos días adicionales de margen en caso de retrasos en los vuelos, errores de cálculo u otros desafíos.

Muchos encuentran ayuda a través de aplicaciones como Schengen Calculator 90/180 y Schengen Simple, o sitios web como Visa-Calculator.

Quienes adoptan el sistema tienen distintos enfoques a la hora de empacar, poseer o no propiedades y almacenar sus cosas.

“Viajo con todo lo que tengo, que es una maleta facturada grande, un equipaje de mano pequeño y una mochila”, dice Karen Severy, quien vendió su casa, envió a su único hijo a la universidad y está cumpliendo su tan esperado sueño de viajar.

“Finalmente tuve la libertad de viajar a tiempo completo. No podía permitirme el lujo de hacerlo desde una base de operaciones”, dice Severy.

Para Kimberly Gibbons, haber crecido con un padre en la Fuerza Aérea significa que está acostumbrada a moverse mucho.

“Viajar seis meses al año después de la jubilación siempre fue el plan, tres meses fuera y tres meses en casa” en Raleigh, Carolina del Norte, dice. “Pero con el deslizamiento de Estados Unidos hacia el fascismo, decidí irme y tal vez encontrar mi ‘hogar definitivo’”. Ha alquilado su casa durante dos años y ahora planea viajar durante ese tiempo para ver tantos países como sea posible.

Gibbons, que viaja con su mini Goldendoodle de cinco años, Rosie, ha descubierto que hacer las maletas es más fácil con un coche.

“Compré un coche en Alemania a través de una empresa llamada CarTurf, que permite a los no residentes ser ‘dueños’ de un coche. Ellos son esencialmente el holding, por lo que puedo conseguir un seguro y registrar el coche”, explica.

Aun así, sin el vestuario completo que solía tener, ha aprendido a adaptarse. “Extraño ciertas cosas, pero en general me he dado cuenta de que puedo vivir una vida cómoda con menos”.

Aunque algunas personas con las que CNN habló viajan continuamente, sin regresar a su base de operaciones, otras, como los Schwendeman, han comprado propiedades.

Y aunque comprar una propiedad en un país Schengen no necesariamente garantiza una visa que le permita permanecer más tiempo, sí ofrece un lugar regular al que regresar y guardar sus artículos personales.

Muchos consideran que mudarse cuesta lo mismo o menos que vivir en Estados Unidos.

Un buen transporte público y ciudades transitables a menudo eliminan la necesidad de un automóvil, y las estadías temporales eliminan los costos hipotecarios y de mantenimiento.

Algunos estadounidenses que se desplazan compran planes de seguro médico internacionales, que se vuelven menos costosos al elegir una cobertura mundial (que excluye Estados Unidos, ya que eso hace que las tarifas aumenten significativamente).

Mientras que algunos utilizan los ingresos de su jubilación para mantenerse, otros alquilan sus casas o trabajan de forma remota.

“Alquilar nuestra propiedad nos ayudó a pagar la mayoría de nuestras facturas”, dice Wilson. “También comencé un sitio web sobre viajes con mascotas, lo que me mantuvo ocupada y me ayudó a conectarme con una comunidad de otros viajeros con mascotas, pero no resultó de gran ayuda financiera”.

También planea lanzar un negocio de consultoría que ayudaría a las personas a planificar viajes lentos y períodos sabáticos a largo plazo, y su esposo está trabajando en una empresa de automatización empresarial.

Severy señala que el shuffle elimina “la enorme cantidad de papeleo, burocracia y gastos de obtener una visa de residencia, además de lidiar con posibles problemas de residencia fiscal”.

Wilson encuentra otro beneficio: el empuje para explorar.

“Si no fuera por los límites de tiempo de Schengen, es posible que no hubiéramos ampliado nuestros horizontes a lugares fuera de lo común, como Albania y Turquía. Apenas sabíamos nada de muchos de estos países, pero se convirtieron en algunas de nuestras experiencias más memorables”, cuenta.

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