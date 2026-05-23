Putin ordena una respuesta tras culpar a Ucrania del ataque mortal contra una residencia universitaria

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado represalias por un mortal ataque ucraniano contra lo que, según el mandatario,…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado represalias por un mortal ataque ucraniano contra lo que, según el mandatario, era una residencia universitaria en una ciudad ocupada.

Putin acusó a Ucrania de un acto “terrorista” después de que drones ucranianos afectaran el viernes la residencia estudiantil de Starobilsk, una ciudad ocupada en el este de Luhansk.

El presidente de Rusia añadió que había ordenado al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque ucraniano.

La agencia estatal de noticias rusa TASS informó el sábado que el número de muertos ha ascendido a 10, con 38 heridos, citando al Ministerio de Situaciones de Emergencia.

El ejército ucraniano rechazó la afirmación de Putin y acusó a los medios rusos de difundir “información manipuladora” sobre el ataque. Reiteró que el ataque tuvo como objetivo “infraestructura militar e instalaciones utilizadas con fines militares”.

Las fuerzas ucranianas informaron que entre los objetivos atacados la madrugada del viernes se encontraba “uno de los cuarteles generales de la unidad ‘Rubicon’ en la zona de Starobilsk”.

El prestigioso Centro Rubicon para Tecnologías Avanzadas No Tripuladas ha sido pionero en la tecnología y la puntería de drones rusos desde su creación en 2024.

Ucrania ha intensificado los ataques con drones de largo alcance en las últimas semanas. A principios de esta semana, reivindicó dos bombardeos contra instalaciones militares rusas en territorio ocupado.

Una oleada de ataques alcanzó un campo de entrenamiento de pilotos de drones rusos en la ciudad ocupada de Snizhne, matando al menos a 65 cadetes y a un instructor la noche del miércoles, según el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, afirmó que el ataque tuvo como objetivo un complejo de 2.484 metros cuadrados que albergaba drones, explosivos y un puesto de mando.

Las imágenes publicadas en las redes sociales el miércoles por la noche también mostraban un edificio en llamas en Snizhne, que CNN ha geolocalizado en la misma zona que el campo de entrenamiento de drones.

Otro conjunto de ataques alcanzó la sede de un servicio de seguridad ruso y un sistema de defensa aérea en la región de Jersón, en la Ucrania ocupada, causando la muerte y heridas a casi 100 rusos, según afirmó el jueves el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky.

Las afirmaciones ucranianas sobre cifras de víctimas tan elevadas son inusuales, y CNN no puede verificarlas de forma independiente. CNN se puso en contacto con las autoridades rusas para obtener comentarios.

Ucrania ha desarrollado un arsenal de drones de medio y largo alcance capaces de realizar ataques de precisión contra la infraestructura militar y energética rusa.

Zelensky declaró el sábado que los servicios de seguridad habían atacado “una de las empresas militares e industriales más importantes de Rusia” a 1.700 kilómetros (1.050 millas) dentro del territorio ruso.

El objetivo era una planta química en la región de Perm, según Zelensky, que suministra diversos productos al ejército ruso. Publicó un video que supuestamente mostraba humo saliendo de las instalaciones.

The-CNN-Wire

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