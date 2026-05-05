Precios del petróleo caen tras haber alcanzado un máximo durante el primer día del plan de Trump para desbloquear Ormuz

Los precios del petróleo cayeron el martes tras registrar fuertes ganancias al inicio de la semana, cuando nuevos ataques en…

Los precios del petróleo cayeron el martes tras registrar fuertes ganancias al inicio de la semana, cuando nuevos ataques en el golfo suscitaron dudas sobre la perdurabilidad de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El crudo Brent, referencia mundial del petróleo, bajó un 1,4 % hasta los US$ 112,9 por barril a primera hora de la mañana en Estados Unidos, después de haber repuntado un 5,8 % el lunes hasta cerrar en US$ 114,4 —su precio de cierre más alto en 2026—. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, retrocedió un 2 % hasta los US$ 104,2 por barril, tras haber ganado un 4,39 % para cerrar en US$ 106,42 el lunes.

El nuevo plan del presidente Donald Trump para escoltar a los buques a través del bloqueado estrecho de Ormuz se topó con renovados ataques iraníes en el golfo, incluyendo un ataque a un importante puerto petrolero en los Emiratos Árabes Unidos. Ambas partes buscan “ejercer influencia” sobre el estrecho, escribieron analistas de Deutsche Bank en una nota.

“Los mercados petroleros también se ajustaron para reflejar el aumento de los riesgos de interrupciones persistentes”, añadieron los analistas. Señalaron que los contratos de futuros del Brent para la entrega de crudo físico dentro de seis meses registraron el lunes su mayor incremento diario desde marzo de 2022, alcanzando los US$ 91,99 por barril.

Ser el mayor productor de petróleo del mundo no ha eximido a Estados Unidos de una crisis energética, que ha elevado el precio de la gasolina a US$ 4,46 por galón el lunes, desde un promedio de US$ 2,98 por galón antes de que comenzara la guerra, según la AAA.

Según Andy Lipow, presidente de la consultora Lipow Oil Associates, el precio de la gasolina en Estados Unidos podría alcanzar los US$ 5 por galón si el estrecho de Ormuz permanece cerrado el próximo mes.

Este repunte casi igualaría el máximo histórico de US$ 5,02 por galón registrado en junio de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Los recientes precios elevados se produjeron cuando Trump intentó liberar el flujo de petroleros a través del estrecho de Ormuz, que ha permanecido prácticamente cerrado por Irán desde que fue atacado por Estados Unidos e Israel, estrangulando alrededor del 20 % del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

La nueva iniciativa del presidente, denominada “Proyecto Libertad”, comenzó el lunes con el objetivo de “guiar” a los buques a través del crucial canal de transporte de petróleo y gas.

Sin embargo, no se registró un aumento significativo en el tráfico marítimo: solo cuatro buques cruzaron el estrecho ayer, según S&P Global Market Intelligence.

Antes de la guerra, un promedio de más de 120 barcos al día transitaban por esta vital vía fluvial.

Varios buques mercantes y un importante puerto petrolero en los Emiratos Árabes Unidos también fueron atacados el lunes, cuando Estados Unidos destruyó algunas embarcaciones iraníes, la mayor escalada desde que comenzó el alto el fuego temporal hace cuatro semanas.

El intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán puso a prueba el frágil alto el fuego entre ambos países, mientras Trump se negaba a decir si la tregua seguía vigente.

La decisión de Estados Unidos e Israel de ir a la guerra con Irán ha desencadenado una crisis petrolera histórica, y países de todo el mundo, incluidos muchos aliados clave de Estados Unidos en Europa y Asia, se enfrentan ahora a precios del combustible disparados y costes crecientes.

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