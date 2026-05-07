Por la ola de calor y el Mundial de Fútbol, México adelanta más de un mes el cierre del ciclo escolar

El Gobierno de México anunció este jueves que las autoridades educativas acordaron adelantar el cierre del ciclo escolar de educación…

El Gobierno de México anunció este jueves que las autoridades educativas acordaron adelantar el cierre del ciclo escolar de educación básica al viernes 5 de junio, debido a una “extraordinaria ola de calor” que se registra en el país y al Mundial de Fútbol en el que tres ciudades mexicanas serán sede.

Con esta decisión, el final de las clases para preescolar, primaria y secundaria se adelantará más de un mes. Originalmente, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contemplaba que esto ocurriera el miércoles 15 de julio.

El secretario de Educación federal, Mario Delgado, dijo en X que, a pesar de este ajuste de fechas, “se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes”.

De acuerdo con el funcionario, después del cierre del ciclo escolar 2025-2026, las labores administrativas en las escuelas terminarán el 12 de junio. Después, las autoridades y los maestros empezarán a preparar el período a partir del 10 de agosto, del 17 al 28 de agosto habrá tareas para reforzar aprendizajes y el calendario 2026-2027 comenzará el 31 de agosto.

El anuncio ocurre mientras México atraviesa por una ola de calor en 24 de sus 32 estados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El reporte indica que Guerrero, en el sur tendrá temperaturas superiores a los 45 a grados, mientras que otros del norte como Baja California y Sinaloa tendrán de 40 a 45 grados. Según Delgado, se prevé que estas condiciones se mantengan durante junio y julio.

La noticia sobre el ciclo escolar también se da a conocer a poco más de un mes de que el 11 de junio arranque el Mundial del que México será país sede junto con Estados Unidos y Canadá. En total, el país recibirá 13 partidos: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. Autoridades de esas localidades reconocen que la llegada de miles de turistas y las actividades económicas y recreativas derivadas de los juegos generarán tráfico y problemas de movilidad durante el torneo.

The-CNN-Wire

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