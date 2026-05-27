Pam Bondi se recupera de un tratamiento contra el cáncer

La ex secretaria de Justicia de EE.UU. Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides después de dejar el Departamento…

La ex secretaria de Justicia de EE.UU. Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides después de dejar el Departamento de Justicia en abril, dijo a CNN.

Bondi afirmó que recibe tratamiento y que fue sometida a una cirugía hace unas semanas. También dijo a CNN que aún se recupera, aunque “se encuentra bien”.

El presidente Donald Trump despidió a Bondi como secretaria de Justicia a comienzos de abril y Todd Blanche ocupa ahora el cargo de manera interina.

Está previsto que Bondi testifique este viernes ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en la investigación sobre Jeffrey Epstein.

Axios fue el primer medio en informar sobre el diagnóstico de Bondi.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, que se desempeñó fielmente como mi secretaria de Justicia durante el último año”, escribió Trump en un posteo en X cuando dejó el cargo. “Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los homicidios cayendo a su nivel más bajo desde 1900”.

Durante meses antes de despedirla, Trump habló de sus frustraciones con Bondi por lo que consideraba una falta de agresividad para presentar casos contra sus adversarios políticos.

También fue criticada por el manejo de los archivos de Epstein, que se convirtieron en un problema constante para el Gobierno de Trump y para el propio presidente, quien enfrentó cuestionamientos por su amistad con el agresor sexual convicto.

Esta es una noticia en desarrollo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.