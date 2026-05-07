Operan de emergencia a la cantante Bonnie Tyler en Portugal

Bonnie Tyler, la cantante que alcanzó la fama mundial con la canción “Total Eclipse of the Heart” en 1983, se…

Bonnie Tyler, la cantante que alcanzó la fama mundial con la canción “Total Eclipse of the Heart” en 1983, se recupera tras haber sido operada de emergencia el miércoles en Portugal, según informó el sitio web oficial de la artista.

El comunicado dio los detalles del tipo de emergencia médica a la que se enfrentó la cantante: “Lamentamos mucho anunciar que Bonnie fue ingresada en un hospital en Faro, Portugal, donde tiene una casa, para una cirugía intestinal de emergencia. La cirugía salió bien y ahora se está recuperando. Sabemos que todos sus familiares, amigos y fans estarán preocupados por esta noticia y le desearán una recuperación completa y rápida”.

Tyler, de 74 años, ha lanzado 18 álbumes en su carrera. Sus primeros éxitos se produjeron en la década de 1970 con “It’s a Heartache” y “Lost in France”.

Pero fue en 1983 que alcanzó la fama global con el álbum “Faster Than the Speed of Night”, que incluyó el sencillo “Total Eclipse of the Heart”, que ocupó durante cuatro semanas el puesto número uno de la lista Billboard y cuyo video musical consiguió 1.000 millones de vistas en YouTube.

The-CNN-Wire

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