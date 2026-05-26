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Mueren varias personas tras el choque de un tren con un autobús escolar en Bélgica, según medios locales

CNN

May 26, 2026, 5:47 AM

Varias personas habrían fallecido tras el choque de un tren contra un autobús escolar en Bélgica, según reportes de medios locales.

Las autoridades locales de Buggenhout, en el norte de Bélgica, informaron en un comunicado que el martes alrededor de las 8:00 a.m. (hora local) se produjo un “grave accidente de tráfico” en la localidad, aunque no ofrecieron detalles sobre las víctimas.

La ministra de Justicia belga, Annelies Verlinden, señaló en X que en el accidente se vio involucrado un autobús escolar. Fotografías tomadas en el lugar de los hechos muestran un minibús volcado sobre su lateral, junto a una vía férrea.

“Faltan las palabras ante el accidente ocurrido en Buggenhout, en el que se vieron implicados un tren y un autobús escolar”, declaró.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

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