Mascarillas, películas y paseos en solitario por la cubierta: la vida a bordo de un crucero afectado por el hantavirus

Hace apenas un mes, se embarcaban en un viaje de aventuras hacia algunas de las islas más remotas del mundo.…

Hace apenas un mes, se embarcaban en un viaje de aventuras hacia algunas de las islas más remotas del mundo. Les aguardaban encuentros con ballenas, delfines y pingüinos; paisajes de extensiones heladas, acantilados imponentes y ondulantes colinas verdes los invitaban a explorar.

Ahora se encuentran aislados en sus camarotes, atrapados a bordo de un barco anclado en el Atlántico, tomando todas las medidas posibles para protegerse de un brote de un virus mortal.

Para los casi 150 pasajeros a bordo del MV Hondius, los próximos días están llenos de incertidumbre.

Tras un brote de hantavirus —que provoca fatiga, fiebre e incluso puede causar insuficiencia orgánica y la muerte—, tres pasajeros han fallecido. Otros tres, presuntamente infectados, serán evacuados en las próximas horas.

Los demás deberán esperar, al menos por ahora. España ha accedido a recibir el barco en las Islas Canarias en un plazo de tres a cuatro días. Hasta entonces, la embarcación permanecerá anclada frente a la costa de Praia, Cabo Verde, mientras sus tripulantes hacen todo lo posible por no enfermar.

Mientras tanto, muchos de ellos han intentado sacar el mejor partido posible de la incertidumbre, y algunos incluso han ofrecido un vistazo a sus vidas a través de publicaciones en las redes sociales.

Kasem Hato, un vlogger de viajes, ha publicado videos desde la cubierta del barco en los que se divisa una masa de tierra lejana.

“Lo que ven allá delante de nosotros es Cabo Verde, pero no tenemos permiso para desembarcar allí”, dice en árabe mientras señala la costa del país de África Occidental, que se suponía que sería la última parada del barco.

Se ha pedido a los pasajeros que se aíslen y se han implementado estrictas medidas de higiene. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, el operador turístico Oceanwide Expeditions afirma que los pasajeros mantienen la calma.

“La mayoría de la gente a bordo se está tomando el asunto con mucha calma”, declaró Hato en uno de los videos que ha publicado desde la cubierta con vistas al agua y desde el interior de su camarote.

También resta importancia a cualquier temor a que el brote se agrave.

“Este virus no es nuevo para el mundo. Si se fuera a convertir en una epidemia, habría ocurrido hace mucho tiempo”, afirma.

Aunque se sospecha que hubo transmisión de persona a persona en el barco, Maria Van Kerkhove, directora interina de gestión de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cree que probablemente solo ocurrió entre contactos muy cercanos, como parejas casadas y personal sanitario. El riesgo para la población general es muy bajo, afirma.

Dos de los pasajeros fallecidos eran un matrimonio. Entre los enfermos que se espera sean evacuados pronto se encuentra una persona “relacionada” con el tercer fallecido, según las autoridades, y otro es un médico.

Si bien los pasajeros se toman la situación en serio, no están entrando en pánico, declaró Hato a CNN.

“Sentimos mucho la pérdida de quienes fallecieron, ya que compartimos con ellos un hermoso viaje, y enviamos nuestras condolencias a sus familias”, expresó.

Otro pasajero que habló con CNN, Jake Rosmarin, manifestó que, aparte de los que se enfermaron, “todos los demás a bordo están bien y de buen ánimo”. Hizo hincapié en los esfuerzos que la tripulación ha realizado para mantener a los pasajeros seguros, informados y cómodos.

La fotógrafa de naturaleza Alejandra Rendon también elogió al equipo por “haber gestionado una situación tan improbable y desafortunada”.

Según el operador turístico y la OMS, la tripulación está dedicando el tiempo a atender a los pasajeros y a desinfectar la embarcación.

Los pasajeros también están poniendo de su parte.

Hato declaró a CNN que el capitán y la gerencia del barco mantienen a los pasajeros informados sobre las novedades a medida que van surgiendo.

“Estamos intentando seguir las recomendaciones que hemos recibido, como reducir el contacto directo con otros pasajeros y desinfectarnos las manos lo máximo posible”, declaró Hato.

“Nuestros días transcurren casi con normalidad”, añadió, y afirmó que la moral a bordo seguía alta. “Intentamos mantenernos ocupados leyendo, viendo películas, tomando bebidas calientes, etc”.

Rosmarin señaló que se habían subido a bordo provisiones y suministros médicos adicionales y que los pasajeros estaban tomando precauciones como usar mascarillas y practicar el distanciamiento social.

Los pasajeros pueden recibir sus comidas en sus camarotes y dar paseos individuales por las cubiertas para tomar aire fresco, pero no pueden reunirse en las zonas comunes, añadió.

Rosmarin también ha estado publicando imágenes de las vistas de Cabo Verde desde el barco y espera con ilusión el día en que el barco finalmente desembarque.

“Me encuentro bien, estoy tomando aire fresco y la tripulación a bordo sigue atendiéndome y alimentándome bien”, publicó Rosmarin en Instagram junto a un selfie suyo en la cubierta.

“Simplemente intento centrarme en lo positivo, pensar en las cosas buenas y mantener una sonrisa en mi rostro”, indicó.

The-CNN-Wire

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