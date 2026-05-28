Manifestantes se enfrentaron con agentes federales en un centro de ICE en Nueva Jersey

Las tensiones volvieron a intensificarse la noche del miércoles afuera de un centro federal de detención migratoria en Nueva Jersey,…

Las tensiones volvieron a intensificarse la noche del miércoles afuera de un centro federal de detención migratoria en Nueva Jersey, mientras los manifestantes continúan protestando en medio de una huelga de hambre de varios días que, según reportes, llevan a cabo detenidos por condiciones inhumanas.

Los manifestantes ocuparon parte de la calle y aparentemente levantaron barricadas improvisadas durante enfrentamientos con agentes federales vestidos con equipo antidisturbios la noche del miércoles, en el sexto día de protestas desde que activistas y abogados anunciaron el viernes pasado una huelga de hambre y laboral de detenidos recluidos en el centro Delaney Hall de Newark.

Agentes federales usaron bastones y aparentemente desplegaron gas pimienta y otros dispositivos de control de multitudes contra los manifestantes, según videos de Freedom News TV obtenidos por CNN. Se vio a los manifestantes utilizando conos de tránsito, colchones y trozos de madera como escudos y para bloquear zonas alrededor del centro de detención migratoria.

No está claro si hubo arrestos. CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información.

Los detenidos en Delaney Hall mantienen una huelga de hambre desde el viernes pasado, según familiares y abogados de algunos de ellos. Legisladores demócratas que visitaron el centro más temprano el miércoles dijeron haber visto condiciones “horribles” en el interior. El DHS ha negado categóricamente las denuncias de condiciones inaceptables en las instalaciones.

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