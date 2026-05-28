Los números de Erling Haaland con Noruega: partidos, goles y títulos conseguidos

Erling Braut Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo actualmente. A sus 25 años ha conseguido varias marcas,…

Erling Braut Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo actualmente. A sus 25 años ha conseguido varias marcas, anotado goles importantes y alzado varios títulos, aunque todos los trofeos han llegado a nivel de clubes. La Copa del Mundo de 2026 será apenas su primera gran participación en un torneo de renombre a nivel de selecciones, ya que el conjunto noruego no jugó la Eurocopa ni en 2020 ni en 2024.

Erling Haaland viene de una familia con tradición en el combinado nacional. Es hijo de Alf-Inge Haaland, quien también fue futbolista profesional y atacante de la selección nórdica, e incluso formó parte de la selección que jugó la Copa del Mundo de Estados Unidos en 1994.

Haaland hijo representó por primera vez a su país en 2019, con solo 19 años, en un encuentro válido por las eliminatorias para la Eurocopa 2020. El “Androide”, como se lo conoce, tuvo un inicio áspero con la selección, con la que falló en clasificar para esa Euro, el Mundial 2022 y la Eurocopa 2024. Quedó claro que con los goles del ariete no alcanzaba. Faltaba talento y calidad para acompañar al jugador del Manchester City.

Entonces llegaron otros jugadores como Martin Odegaard, Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt y la base de futbolistas del Bodø/Glimt (llegó a cuartos de final de esta Champions League). Con ellos, Haaland llevó a Noruega a su primera Copa del Mundo desde la edición de 1998.

El cuadro nórdico no será favorito para coronarse en Estados Unidos, Canadá y México, pero sin duda será un rival muy incómodo para cualquier potencia. De hecho ya dejó a una en el camino. Noruega se clasificó al Mundial de forma directa tras ganar el Grupo I de las eliminatorias europeas, mandando al repechaje a la selección de Italia.

Hubo dos claves en esa clasificación: la sólida defensa, que solo permitió cinco goles en ocho encuentro, y un ataque de muchos quilates, que marcó 37 tantos, más que ninguna otra selección. Por supuesto, mucho tuvo que ver el “Androide”, que se despachó con 16 de esos goles, erigiéndose claramente como el goleador de la eliminatoria. Marcó tantos goles que el segundo máximo goleador solo convirtió la mitad.

Haaland fue un atacante precoz que se dio a conocer a nivel europeo y mundial con el Salzburg de Austria a los 19 años, con una gran temporada 2019-2020 y una destacada participación en la UEFA Champions League. Su increíble desempeño en la fase de grupos de esa campaña le valió fichar con el Borussia Dortmund alemán.

El centrodelantero pasó dos temporadas y media con el cuadro teutón, donde terminó de madurar como futbolista y se convirtió en uno de los mejores atacantes del mundo. Pero los títulos importantes le seguían siendo esquivos, por lo que buscó fichar con un equipo más poderosos y con más ambición.

Entonces apareció Pep Guardiola, y el Manchester City no dudó en apostar por él. Tras su llegada en 2022, el noruego lo ganó todo en su primera campaña con el conjunto inglés, incluida la Champions League y el Mundial de Clubes.

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