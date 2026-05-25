Los Knicks aplastan a los Cavaliers, completan otra barrida y jugarán sus primeras Finales de la NBA desde 1999

Karl Anthony-Towns anotó 19 puntos y capturó 14 rebotes, OG Anunoby sumó 17 y los Knicks de Nueva York arrollaron…

Karl Anthony-Towns anotó 19 puntos y capturó 14 rebotes, OG Anunoby sumó 17 y los Knicks de Nueva York arrollaron 130-93 a los Cavaliers de Cleveland la noche del lunes para completar una barrida de cuatro partidos en las finales de la Conferencia Este y avanzar a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Landry Shamet anotó 16 saliendo desde la banca, mientras que Mikal Bridges y Jalen Brunson aportaron 15 cada uno para los Knicks, que se convirtieron en el cuarto equipo en tener una racha de 11 victorias durante su recorrido de postemporada.

El último en lograrlo fue Golden State, que tuvo una racha de 15 triunfos camino a su segundo título en tres temporadas en 2017.

Los Knicks retiraron a sus titulares con 7:47 por jugar y una ventaja de 35 puntos, mientras su gran contingente de aficionados coreaba a todo pulmón “¡Knicks en cuatro!”. Los seguidores neoyorquinos superaban ampliamente en número a los de Cleveland, y entre ellos se contaban el director Spike Lee, el comediante Tracy Morgan y el actor Timothée Chalamet con su novia, Kylie Jenner, quienes viajaron hasta allá.

Los de Nueva York jugarán contra el campeón defensor Thunder de Oklahoma City o los Spurs de San Antonio en las Finales. Las finales de la Conferencia Oeste están empatadas a dos partidos por lado, con el Juego 5 programado para disputarse en Oklahoma City el martes. El Thunder o los Spurs tendrán ventaja de local cuando comiencen las Finales el 3 de junio, debido a un mejor récord en la temporada regular.

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las Finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Es la 15.ª vez desde la fusión NBA-ABA en 1976 que un entrenador llega a las finales en su primer año con un equipo. Los Knicks contrataron a Mike Brown tras separarse de Tom Thibodeau después de que alcanzaran las finales de la Conferencia Este el año pasado, pero perdieron en seis partidos ante Indiana.

Será el segundo viaje de Brown a las Finales como entrenador, ya lo había hecho con Cleveland en 2007.

Donovan Mitchell anotó 31 puntos para Cleveland, que fue barrido en una serie de postemporada por primera vez desde las Finales de la NBA de 2018 contra Golden State.

Mitchell anotó los primeros ocho puntos de los Cavaliers, que se despegaron 8-2.

Cleveland lideró durante la mayor parte de los primeros seis minutos antes de que Nueva York tomara el control.

Una espectacular clavada de Evan Mobley tras un rebote le dio a los Cavaliers una ventaja de 17-14 antes de que los Knicks anotaran nueve puntos consecutivos.

Una bandeja de Mitchell acercó a Cleveland a 30-26 con 2:12 restantes en el primer cuarto, cuando Nueva York logró una racha de 20-0 en un lapso de cinco minutos. Los Knicks anotaron 8 de 14 tiros de campo, incluyendo cuatro triples. Los suplentes anotaron 15 puntos, incluyendo dos triples de Shamet. El base, en su séptimo año en la liga, anotó 11 de 12 triples durante la serie.

Cleveland se fue 0 de 9 en tiros de campo durante su sequía, incluyendo fallar sus tres intentos desde la línea de tres, y cometió cuatro pérdidas de balón.

Los Knicks llegaron a estar arriba por hasta 29 en la primera mitad y se fueron al descanso con ventaja de 68-49. Fue la cuarta vez en esta postemporada que los Knicks estuvieron arriba por al menos 19 después de 24 minutos.

Los Knicks ya tenían a cuatro jugadores en dobles dígitos en la primera mitad. Towns logró un doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes.

La mayor ventaja de Nueva York fue de 45 puntos en el cuarto periodo.

The-CNN-Wire

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