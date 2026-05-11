Los demócratas de Virginia piden a la Corte Suprema de EE.UU. que les permita usar un nuevo mapa congresional

Funcionarios demócratas de Virginia pidieron el lunes a la Corte Suprema de EE.UU. que restablezca un mapa congresional que beneficiaría…

Funcionarios demócratas de Virginia pidieron el lunes a la Corte Suprema de EE.UU. que restablezca un mapa congresional que beneficiaría a su partido de cara a las elecciones intermedias de este año, la más reciente apelación sobre el trazado de mapas que llega al alto tribunal en medio de una oleada de redistribución de distritos a mitad de década.

La apelación de emergencia sigue a una decisión de la Corte Suprema estatal de la semana pasada que anuló el intento de los demócratas de redibujar el mapa de la Cámara de Representantes de EE.UU. de Virginia mediante un referéndum en abril de una manera que ayudaría a los demócratas a obtener cuatro escaños adicionales. Los demócratas están pidiendo a la Corte Suprema de EE.UU. que, en la práctica, suspenda esa orden para las elecciones intermedias de este año.

La decisión, dijeron los funcionarios, fue “profundamente errónea en dos cuestiones críticas de derecho federal con una profunda importancia práctica para la nación”.

La Corte Suprema de EE.UU. ya está profundamente involucrada en una avalancha de redistribución de distritos que se está llevando a cabo en estados de todo el país, mientras ambos partidos buscan sacar una ventaja de los límites de los distritos de la Cámara en las elecciones de otoño. Varios estados del sur han avanzado para redibujar sus mapas tras una decisión histórica a finales de abril que debilitó severamente el alcance de la emblemática Ley de Derecho al Voto de 1965.

La redistribución de distritos en Virginia fue vista por los demócratas como una forma de compensar la ventaja que los republicanos han obtenido con ese esfuerzo. Pero el tribunal más alto del estado dictaminó que el proceso que los funcionarios estatales utilizaron para crear el referéndum violó la constitución estatal.

“El daño irreparable resultante de la decisión de la Corte Suprema de Virginia es profundo e inmediato”, dijeron los demócratas a la Corte Suprema de EE.UU. el lunes. “Al obligar a la mancomunidad a llevar a cabo sus elecciones congresionales utilizando distritos diferentes de los adoptados por la Asamblea General conforme a una enmienda constitucional que el pueblo acaba de ratificar, la Corte Suprema de Virginia ha privado a los votantes, a los candidatos y a la mancomunidad de su derecho a los distritos congresionales legalmente promulgados”.

La redistribución de distritos en Virginia habría dado a los demócratas la oportunidad de ganar hasta cuatro escaños más, reduciendo potencialmente la representación republicana del estado a un solo distrito.

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