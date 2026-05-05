El crucero afectado por un brote de hantavirus será acogido en las Islas Canarias, confirma el Gobierno de España

Las Islas Canarias serán el lugar de destino de los cerca de casi 150 pasajeros a bordo del MV Hondius,…

Las Islas Canarias serán el lugar de destino de los cerca de casi 150 pasajeros a bordo del MV Hondius, actualmente fondeado frente a las costas de Cabo Verde, según confirmó este martes el Ministerio de Sanidad de España.

El plan anunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) este martes por la mañana era que la embarcación se dirigiera allí, donde las autoridades acogerían el barco, según afirmó en rueda de prensa la doctora Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de este organismo.

La información fue confirmada por España horas después. “Las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”, dijo el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando “un examen exhaustivo” del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde, mientras que el resto seguirán rumbo a Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 o 4 días, dijeron las autoridades españolas, que aclararon que aún no está definido a qué puerto arribarán.

“Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países”, explica el Ministerio de Sanidad en el comunicado, y dijo que el proceso será articulado con la OMS y el ECDC, “y contará con todas las garantías de seguridad necesarias”.

Las autoridades sanitarias de España aseguraron más temprano que estaban haciendo un “seguimiento estrecho” junto a otras entidades sanitarias como la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la Comisión Europea y otros países implicados, con el objetivo de coordinar las posibles medidas a adoptar, “considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones”.

El Gobierno de España intentó dar un mensaje de tranquilidad, señalando que “el riesgo que suponen los pasajeros y tripulantes para el conjunto de la población es mínimo, al no ser sintomáticos y no ser sencillo ni frecuente el contagio interpersonal”.

El sistema sanitario está preparado para atender estos casos “con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias”, siendo que el riesgo para la población general es “extremadamente bajo”.

A bordo de este navío de lujo, que partió a inicios de abril de Ushuaia, en Argentina, hay 149 personas de 23 nacionalidades diferentes, de las cuales 14 son de nacionalidad española —13 pasajeros y un tripulante—. Hasta el momento se han identificado un total de seis casos de hantavirus, de los cuales dos han sido confirmados por laboratorio.

Tres de las personas afectadas han fallecido, una se encuentra en estado crítico en Sudáfrica y las otras dos permanecen a bordo del buque, según el Ministerio de Sanidad español.

The-CNN-Wire

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