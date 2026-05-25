Lista de ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026

El sábado 23 de mayo se llevó a cabo la edición número 10 de los Crunchyroll Anime Awards. Los premios son definidos como el evento más importante que rinde homenaje a los creadores, músicos e intérpretes que impulsan el a mor al anime en todo el mundo.
La ceremonia de este año fue conducida por cuarta ocasión por Sally Amaki y Jon Kabira. De acuerdo con un comunicado de Crunchyroll, este año se registró un récord al conseguir 73 millones de votos provenientes de diversos países del mundo y donde los que más participaron fueron: Brasil, Alemania, India, México y Estados Unidos.
A continuación, la lista de los ganadores en las categorías más importantes:
- Anime del año: “My Hero Academia”, temporada final.
- Película del año: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”.
- Mejor anime original: “Lazarus”.
- Mejor serie continua: “ONE PIECE”.
- Mejor nueva serie: “Gachiakuta”.
- Mejor secuencia de apertura: “On The Way” por AiNA THE END para “DAN DA DAN”, temporada 2.
- Mejor secuencia de cierre: “I” por BUMP OF CHICKEN para “My Hero Academia” (temporada final).
- Mejor acción: “Solo Leveling temporada 2, Arise from the Shadow”.
- Mejor comedia: “DAN DA DAN”, temporada 2.
- Mejor drama: “The Aphotecary Diaries”, temporada 2.
- Mejor anime Isekai: “Re:ZERO -Starting Life in Another World”, temporada 3.
- Mejor romance: “The Fragrant Flower Blooms With Dignity”.
- Mejor anime de la vida cotidiana: “SPY x FAMILY”, temporada 3.
- Mejor animación: “Solo Leveling temporada 2, Arise from the Shadow”.
- Mejor arte de fondo: “Gachiakuta”.
- Mejor diseño de personajes: “Gachiakuta”.
- Mejor director: Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma por “The Aphotecary Diaries”, temporada 2.
- Mejor personaje principal: Maomao de “The Aphotecary Diaries”, temporada 2.
- Mejor personaje secundario: Katsuki Bakugo de “My Hero Academia”, temporada final.
- Mejor canción de anime: “IRIS OUT” de Kenshi Yonezu para “Chainsaw Man The Movie: Reze Arc”.
- Mejor banda sonora: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” por Yuki Kajiura y Go Shiina.
- Mejor interpretación de voz en japonés: Aoi Yuki por el personaje Maomao en “The Aphotecary Diaries”, temporada 2.
- Mejor interpretación de voz en español latino: Jose Antonio Toledano por el personaje Akaza en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”.
Durante la noche, la cantante japonesa Yoko Takahashi realizó un tributo por los 30 años del anime “Neon Genesis Evangelion”; también hubo presentaciones a cargo de Pornograffiti y Asian Kung-Fu Generation. Además, el director Tatsuya Nagamine fue reconocido con el premio al impacto global gracias a sus obras que han dejado huella en la cultura mundial.
