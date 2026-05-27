Las ciudades y estadios donde jugará Colombia durante el Mundial 2026

La selección de Colombia forma parte del Grupo K en el Mundial de 2026 y, ya que jugará dos de…

La selección de Colombia forma parte del Grupo K en el Mundial de 2026 y, ya que jugará dos de sus partidos en México y uno en Miami, Estados Unidos, esa primera fase tendrá una vibra muy latina para la tricolor.

Estos son los lugares donde la selección que dirige Néstor Lorenzo disputará la primera fase de la Copa del Mundo.

El debut de Colombia en este Mundial llegará el 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio Azteca (o estadio Banorte). Ese partido será el número 24 de esta Copa del Mundo.

Para cuando Colombia pise esa cancha, el Azteca se habrá convertido en el único estadio en inaugurar tres mundiales: ocurrió en 1970 con el partido México 0-0 Unión Soviética; en 1986 con otro empate Bulgaria 1–1 Italia; y en 2026 con México vs. Sudáfrica.

Si bien el Azteca no albergará la final de este Mundial, ya ha quedado en la historia por ser el que se coronó a Pelé y Maradona. Abrió sus puertas al fútbol en 1966 y aunque en algún momento fue uno de los pocos estadios con capacidad para más de 100.000 espectadores, actualmente cuenta con capacidad para 83.000 personas, según la FIFA. En el fútbol local, es oficialmente la casa del Club América.

Uzbekistán vs. Colombia. 10 p.m. (hora de Miami), 9 p.m. (hora de Bogotá).

El segundo partido de la selección colombiana, para ese entonces el número 48 de la Copa del Mundo, será contra un africano, la República Democrática del Congo, que llegó al Mundial por vía del repechaje. Está programado para el 23 de junio en el estadio Guadalajara (o estadio Akron).

Técnicamente está ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, se inauguró en 2010 y tiene capacidad para 48.000 aficionados, según la FIFA. Su diseño llama la atención por estar en un terreno elevado, inspirado en una estructura volcánica que tuviera césped natural. Es la sede de las Chivas de Guadalajara.

Colombia vs. R.D. del Congo. 10 p.m. (hora de Miami), 9 p.m. (hora de Bogotá).

El tercer partido que enfrentará Colombia puede ser crucial para el liderato del grupo o simplemente en sus aspiraciones para clasificar a los dieciseisavos de final.

Será el 27 de junio contra Portugal, favorita del Grupo K, en el Hard Rock Stadium de Miami. Se trata de un estadio que ha albergado eventos grandes como la final de la Copa América en 2024 (Argentina vs. Colombia) y varios Super Bowl. Es el hogar de los Miami Dolphins de la NFL.

En el Hard Rock Stadium se disputará, entre otros partidos, el del tercer puesto. Tiene capacidad para 65.000 personas, según la FIFA.

Colombia vs. Portugal. 7:30 p.m. (hora de Miami), 6:30 p.m. (hora de Bogotá).

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