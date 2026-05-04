La Met Gala ya recaudó un récord de US$ 42 millones antes del evento de esta noche

El Museo Metropolitano de Arte anunció en una conferencia de prensa encabezada por el director del museo, Max Hollein, y…

El Museo Metropolitano de Arte anunció en una conferencia de prensa encabezada por el director del museo, Max Hollein, y Anna Wintour, de Vogue, que la Met Gala del lunes por la noche recaudó un récord de US$ 42 millones para el Instituto del Vestido del museo, frente al récord de US$ 31 millones alcanzado el año pasado.

La gala de este año ha generado una controversia inusual debido a sus principales patrocinadores, Jeff Bezos y Lauren Sanchez Bezos, con protestas previstas en distintos puntos de Nueva York.

Durante la conferencia de prensa de este martes por la mañana, Wintour —a quien se le atribuye haber transformado la Met Gala en un espectáculo global de entretenimiento y mecenazgo— elogió a Sanchez Bezos: “Lauren está dispuesta a sacudir la sociedad con una actitud arriesgada y un espíritu optimista tan ilimitado como su energía”.

Sanchez Bezos, vestida con un vestido vintage de Dior, dijo: “El Met siempre entendió algo que el resto del mundo apenas está comprendiendo: la moda es arte”, y añadió que “el futuro de ese arte merece inversión”.

The-CNN-Wire

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