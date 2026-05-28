La IA trae de vuelta la voz e imagen de Stan Lee

Stan Lee volverá gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología de ElevenLabs. La empresa especializada en IA anunció…

Stan Lee volverá gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología de ElevenLabs. La empresa especializada en IA anunció este 27 de mayo una alianza con Stan Lee Universe, compañía que controla los derechos del legendario escritor y referente de Marvel, para recrear “la voz, la imagen y el espíritu” del creador de personajes como Spider-Man, X-Men y Black Panther, entre otros.

La voz del creador de superhéroes ya está disponible en dos aplicaciones. La primera es ElevenLabs Iconic Marketplace, una plataforma que permite a los usuarios utilizar las voces de celebridades como Michael Caine, John Wayne, Judy Garland, Thomas Edison y Enrique Rocha para proyectos creativos mediante licencias autorizadas. La segunda es ElevenReader, aplicación que ofrece audiolibros narrados con las voces de distintas personalidades.

Según ElevenLabs, la voz de Stan Lee fue recreada a partir de grabaciones profesionales que capturan su “inconfundible calidez, ingenio y energía”, y aseguran que será fiel a la esencia del famoso autor estadounidense, fallecido el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años.

La compañía tecnológica también anunció el lanzamiento del club mensual de lectura de Stan Lee, descrito como una celebración de la literatura que inspiraba al escritor de Marvel. El proyecto comenzará con “Treasure Island” y contempla la publicación, durante los próximos 12 meses, de una obra de dominio público en la plataforma para rendir homenaje al amor de Lee por la literatura.

Además, se informó sobre el lanzamiento de plantillas creativas que permitirán a los usuarios generar, por tiempo limitado, contenido visual con la imagen de Stan Lee para fines personales, bajo pautas de seguridad establecidas por la empresa. También se indicó que los usos comerciales requerirán una licencia gestionada a través de Stan Lee Universe.

ElevenLabs aseguró que estas herramientas fueron desarrolladas para honrar el legado de Stan Lee y ofrecer a sus seguidores “una conexión real” con la leyenda de los cómics.

The-CNN-Wire

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