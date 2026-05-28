La IA está cambiando este trabajo tan rápido que el proceso de entrevistas laborales no puede seguirle el ritmo

El mercado laboral para quienes aspiran a ser ingenieros de software es muy competitivo. Decenas de miles de despidos en…

El mercado laboral para quienes aspiran a ser ingenieros de software es muy competitivo. Decenas de miles de despidos en todo el sector han intensificado la competencia por las vacantes.

El auge de la IA ha generado temores de fraude en las entrevistas, y las prioridades de las empresas cambian constantemente a medida que la tecnología evoluciona casi a diario.

Pero los responsables de contratación tienen una preocupación mayor: ahora que la IA puede escribir código, ¿cómo se puede determinar quién, o incluso qué conjunto de habilidades, hacen que alguien sea un buen ingeniero de software?

Según expertos en desarrollo profesional e ingenieros de software consultados por CNN, el proceso de entrevistas no se ha adaptado a la forma en que la IA ha transformado las responsabilidades diarias de los programadores.

Esto ha hecho que el proceso de contratación sea más complejo tanto para quienes buscan empleo como para los responsables de recursos humanos.

“Yo diría que la IA ha impactado las entrevistas de ingeniería como una bomba atómica”, declaró Stefan Mai, exingeniero de Meta y Amazon y cofundador del servicio de preparación para entrevistas tecnológicas Hello Interview.

La ingeniería de software ha sido una de las primeras industrias en verse notablemente impactada por la IA.

Un informe de la división de investigación de Google del año pasado reveló que el 90 % de los trabajadores tecnológicos utilizan la IA para tareas como escribir y modificar código, un 14 % más que el año anterior.

Este sector ha sido observado de cerca como un indicador clave a medida que se expande la adopción de la IA.

La IA ahora puede ayudar a los ingenieros de software a escribir código y documentación, analizar datos, aprender conceptos de programación y solucionar problemas, entre otras cosas. Esto permite a las empresas tecnológicas avanzar mucho más rápido, afirman algunos ejecutivos.

Un ingeniero de OpenAI utilizó inteligencia artificial para implementar un cambio en el sistema que, de otro modo, le habría llevado a su equipo una semana, declaró recientemente el presidente de la compañía, Greg Brockman, durante una charla en Sequoia Capital.

Muchas aplicaciones internas de Google se están desarrollando “en su mayor parte” con la herramienta de codificación de IA Antigravity de la compañía, explicó a CNN a principios de este mes Varun Mohan, director de Google DeepMind.

Boris Cherny, director de Claude Code en Anthropic, escribió en X en diciembre que el “100 %” de sus contribuciones al producto durante los últimos 30 días fueron escritas por Claude Code.

Cherny cree que la IA está transformando el rol del ingeniero de software, orientándolo hacia la toma de decisiones estratégicas en lugar de la escritura de código.

El título de “ingeniero de software” podría ser reemplazado por un término como “constructor”, que refleja mejor la función del puesto, comentó anteriormente a CNN.

La IA no pretende reemplazar a los ingenieros, declaró Mohan, de Google, a CNN.

“Creemos que los desarrolladores deberían dedicar la mayor parte de su tiempo a intentar averiguar qué deberían construir”, agregó. “Esa es la cuestión”.

Madhu Kurup, vicepresidenta de ingeniería de Indeed, comparó la IA en la ingeniería de software con el papel de Google Maps en los viajes.

Google Maps puede indicar a una persona qué salida de la autopista tomar, señalar las condiciones del tráfico y encontrar cafeterías en la ruta de un conductor, pero no elige el destino ni decide a qué hora salir.

Sin embargo, ese informe de Google del año pasado indicaba que el 46 % de los trabajadores del sector tecnológico solo confían “un poco” en la calidad del código generado por IA, y el 31 % dijo que la IA solo mejoraba “ligeramente” el código.

Los despidos previstos para 2025 y 2026 sugieren que la IA está afectando a las nóminas. La IA fue la principal razón citada por las empresas para los recortes de empleo en abril por segundo mes consecutivo, informó este mes la consultora de recolocación de ejecutivos Challenger, Gray & Christmas.

Durante años, las empresas han evaluado a los candidatos potenciales con pruebas estandarizadas que, según algunos, se asemejan a las pruebas de admisión universitaria, pero aplicadas a la programación.

Estas pruebas no miden cómo los trabajadores delegan tareas a un agente ni cómo utilizan la IA para resolver problemas, generar ideas o trabajar de forma más eficiente.

Ahora, algunos ingenieros opinan que esas pruebas ya no reflejan “cómo será realmente su trabajo”, indicó Jordan Leonard, cofundadora y directora de operaciones de Leopard.FYI, una red de contratación tecnológica para mujeres e ingenieras de género no binario.

A finales de abril, el desarrollador de software David Barajas comentó que había tenido entre cinco y seis entrevistas de trabajo tras haber sido contactado por reclutadores en los últimos seis u ocho meses.

Ninguno le preguntó cómo incorporaba herramientas de codificación de IA como Cursor en su trabajo.

“Lo primero que te dicen es que no debes usar ninguna herramienta de IA, ni asistencia de IA, nada que te ayude a resolver este problema”, contó.

Sujata Sridharan, quien trabajó recientemente en la empresa de tecnología financiera Bolt y lleva aproximadamente una década como ingeniera de software, también comentó que la mayoría de las empresas con las que se ha entrevistado últimamente utilizan las mismas pruebas tradicionales que se centran en la comprensión del código en lugar de en el trabajo con IA.

“Existe esa brecha, y se ha ampliado (debido a la IA)”, afirmó.

Algunas empresas inicialmente prohibieron a los candidatos usar IA durante las pruebas para evitar trampas.

Barajas comentó que incluso le han pedido que comparta su escritorio durante las entrevistas para demostrar que no usa IA.

Si bien estas preocupaciones no son nuevas, la preocupación por las trampas se ha intensificado considerablemente debido a la IA, según Mai.

Y el rápido avance de la IA implica que los requisitos de los puestos de trabajo cambian constantemente.

Según Leonard, una empresa con la que colabora Leopard.FYI afirmó que el lenguaje de programación Ruby on Rails era un requisito para un puesto vacante. Tres semanas después, la empresa cambió de opinión, ya que la IA puede traducir fácilmente otros lenguajes a Ruby on Rails.

“Es como un objetivo en constante movimiento, literalmente semanal o mensualmente”, apuntó.

Los empleadores están empezando a centrarse más en preguntas que demuestren cómo los candidatos analizan los problemas y sopesan las ventajas y desventajas, en lugar de en sus habilidades de programación puras.

Estos temas tradicionalmente surgen en las entrevistas para puestos de alto nivel, pero ahora son más comunes en todos los ámbitos, según Mai.

Algunas startups han experimentado con la idea de que los candidatos trabajen presencialmente durante medio día. Además, según Leonard, cada vez es más común que los gerentes permitan a los solicitantes usar inteligencia artificial durante el proceso de selección.

Pero ni siquiera esos cambios reflejan del todo cómo se trabaja hoy en día. Sridharan, por ejemplo, suele colaborar con la IA para resolver problemas, pero su experiencia usándola en pruebas técnicas generalmente implica utilizarla como sustituto de la programación manual.

Según Mai, sigue siendo un “problema sin resolver”.

“Es algo inesperado con lo que se van a encontrar los candidatos”, sostuvo.

The-CNN-Wire

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