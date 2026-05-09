La guerra con Irán ha cambiado. Los argumentos de Trump no

Al igual que Lucy con el balón de fútbol, ​​el presidente Donald Trump no deja de insinuar que el acuerdo…

Al igual que Lucy con el balón de fútbol, ​​el presidente Donald Trump no deja de insinuar que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán está prácticamente cerrado.

Es uno de los muchos argumentos sobre Irán que lleva repitiendo desde hace meses.

La guerra en sí ha cambiado, pasando de una estrategia de conmoción y terror a un alto el fuego de un mes de duración en el que cada bando ha impuesto un costoso bloqueo al otro.

Pero los argumentos de Trump siguen siendo los mismos. Las ideas que repite incluyen los puntos clave de que Estados Unidos tiene el control, que las fuerzas iraníes están devastadas y que todo terminará muy pronto.

Todo esto hace que sea muy difícil saber hasta qué punto conviene tomar en serio sus garantías sobre la proximidad de un acuerdo.

Si nos fiamos de las pesimistas encuestas, el mensaje de la Casa Blanca sobre la guerra ha sido ineficaz, pero la adhesión de Trump a su propio discurso ha sido inquebrantable.

“Esto terminará rápidamente”, prometió Trump durante un mitin telefónico en apoyo de un candidato republicano en Georgia esta semana.

“Creo que hay muchas posibilidades de que esto termine, y si no termina, tendremos que volver a bombardearlos sin piedad”, declaró a PBS a principios de semana.

Es una táctica que ha empleado una y otra vez desde que Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán.

“Muy pronto”, declaró a los periodistas el 9 de marzo.

El plazo específico se ha extendido desde las cuatro a seis semanas que Trump proyectó al comienzo de la campaña, pero siempre ha permanecido un poco lejano.

En abril, el programa “Inside Politics” de CNN publicó un montaje con las ocasiones en que Trump había dicho que la guerra terminaría pronto. Desde entonces, no ha dejado de insinuarlo.

Trump no ha dudado en usar la palabra “guerra” para describir un conflicto militar, que sigue sin estar autorizado por el Congreso. Pero prefiere describirlo con un término menos drástico.

“Lo llamo una escaramuza porque eso es lo que es, una escaramuza. Y nos está yendo increíblemente bien”, manifestó Trump en la Casa Blanca el miércoles.

La palabra escaramuza es relativamente nueva, pero la idea que la rodea ha sido una constante.

“Esta es una breve incursión en algo que debería haberse hecho hace 47 años”, señaló a los periodistas el 7 de marzo a bordo del Air Force One.

“Así que hicimos un pequeño desvío y está funcionando muy bien”, indicó en la Casa Blanca el 4 de mayo.

“No tienen armada, totalmente aniquilada. No tienen fuerza aérea, totalmente aniquilada. No tienen capacidad antiaérea, totalmente aniquilada. No tienen radar. No tienen líderes. Los líderes han sido aniquilados. Todo… y luego leo los periódicos y dicen lo bien que les va. No les va bien”, se quejó Trump el 5 de mayo en la Casa Blanca.

Un día antes, había repetido lo mismo.

“No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipo antiaéreo, no tienen radar, no tienen nada. De hecho, no tienen líderes. Sus líderes… los líderes también desaparecieron”, aseguró el 4 de mayo.

Es un argumento que Trump ha repetido hasta la saciedad, tanto antes del alto el fuego del 7 de abril como después.

He aquí un ejemplo de su encuentro con periodistas el 20 de marzo, en el que argumentaba que Estados Unidos ya había ganado la guerra en esencia:

“Hemos destruido su armada, su fuerza aérea. Hemos destruido su defensa antiaérea. Lo hemos destruido todo. Estamos en libertad. Desde un punto de vista militar, lo único que hacen es bloquear el estrecho. Pero desde un punto de vista militar, están acabados”, declaró entonces.

La seriedad de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos ha sido objeto de mucha especulación, ya que han fluctuado a lo largo de la guerra.

Las propuestas multipunto, mediadas por interlocutores pakistaníes, se han transformado en un conjunto de principios más sencillos. (Algunos informes sugerían que la propuesta cabía en una sola página, pero Trump ha afirmado que es más compleja).

Tampoco está claro qué ocurriría a largo plazo con el programa nuclear de Irán. Trump ha afirmado repetidamente que uno de los principales objetivos de la guerra es garantizar que Irán nunca pueda tener un arma nuclear.

Pero el argumento principal de Trump es que los líderes iraníes quieren un acuerdo.

“Quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy productivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo”, aseguró Trump el miércoles en la Casa Blanca.

En otro evento celebrado el miércoles, comentó algo muy similar.

“Estamos tratando con personas que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, y veremos si logran un acuerdo que nos satisfaga. Lo tenemos todo bajo control”, prometió.

Lleva meses hablando de que los iraníes quieren llegar a un acuerdo. Pero no se ha concretado ningún acuerdo.

“Quieren llegar a un acuerdo”, indicó el 21 de marzo.

En aquel entonces, antes del alto el fuego, que tenía como objetivo facilitar un acuerdo, Trump sostenía que la guerra se desarrollaba según lo previsto. “Vamos semanas adelantados”, afirmó. (Ya no utiliza ese argumento).

Días después, el 26 de marzo, se mostró agitado porque los iraníes no estaban dispuestos a aceptar una propuesta estadounidense y profirió amenazas en Truth Social:

“Los negociadores iraníes son muy diferentes y extraños. Nos están suplicando que lleguemos a un acuerdo, algo que deberían hacer ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y sin embargo, públicamente afirman que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡¡¡FALSO!!!”

La situación ha cambiado desde entonces. Hay un alto el fuego, pero Irán ha ganado ventaja al cerrar el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el argumento principal sigue siendo el mismo.

Ya he escrito sobre esto antes, pero Trump sigue hablando del acuerdo nuclear alcanzado entre varios países e Irán durante la administración Obama. Lo repite con frecuencia.

“Otros presidentes deberían haber hecho esto”, sostuvo el martes en la Casa Blanca. “Durante cuarenta y siete años, han estado jugando con esta gente estúpida (los líderes de Irán). En muchos casos, gente estúpida. Obama debería haber hecho lo contrario. Les estaba dando dinero en efectivo. Envió aviones cargados de dinero: un Boeing 757 al que le quitaron los asientos y lo llenaron de billetes, US$ 1.700 millones”.

Esas afirmaciones, que distorsionan los hechos del acuerdo de la era Obama, son temas recurrentes en el discurso de Trump.

“El acuerdo que estamos cerrando con Irán será MUCHO MEJOR que el JCPOA, comúnmente conocido como ‘El acuerdo nuclear con Irán’, redactado por Barack Hussein Obama y el somnoliento Joe Biden, uno de los peores acuerdos jamás realizados en lo que respecta a la seguridad de nuestro país”, publicó el 20 de abril en las redes sociales.

Si bien las evaluaciones de inteligencia previas a la guerra no indicaban que Irán estuviera a punto de obtener un arma nuclear, Trump ha argumentado que la guerra era necesaria para evitar una guerra nuclear.

“Les aseguro que Medio Oriente habría desaparecido, Israel habría desaparecido, y habrían puesto su mira primero en Europa y luego en nosotros, porque son gente enferma. Son gente enferma”, declaró Trump el 5 de mayo en la Casa Blanca. “Y no vamos a permitir que unos lunáticos tengan un arma nuclear”.

La coherencia de los argumentos de Trump dificulta discernir cuándo está repitiendo el guion y cuándo podría estar diciendo algo nuevo sobre las negociaciones para poner fin a la guerra.

The-CNN-Wire

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