La economía de EE.UU. agregó 115.000 empleos en abril, una cifra superior a lo previsto

La economía estadounidense sumó 115.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la esperada, y la tasa de desempleo…

La economía estadounidense sumó 115.000 empleos el mes pasado, una cifra superior a la esperada, y la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3 %, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el viernes.

El aumento del empleo registrado en abril supone un retroceso previsible respecto a marzo, mes en el que se crearon 185.000 puestos de trabajo (cifra revisada al alza), impulsados ​​por factores como el fin de ciertas huelgas laborales grandes y unas condiciones meteorológicas favorables.

No obstante, el crecimiento del empleo observado el mes pasado fue mucho más sólido que los 65.000 puestos que habían estimado los economistas. No se anticipaba ningún cambio en la tasa de desempleo.

No se esperaba que la guerra en Medio Oriente afectara negativamente a las cifras de empleo de abril. Sin embargo, el conflicto sigue representando un riesgo. La salud del mercado laboral estadounidense y de la economía en su conjunto podría verse perjudicada si los precios de la gasolina se mantienen persistentemente altos, mermando el gasto de los consumidores, elevando los costos empresariales y repercutiendo, a su vez, en un aumento de los precios de otros bienes y servicios.

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