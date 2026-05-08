La administración Trump ahora clasifica a Antifa y a las redes de izquierda entre los grupos terroristas “principales”

Según un plan antiterrorista publicado el jueves, la administración Trump ha clasificado a redes de izquierda como Antifa entre los…

Según un plan antiterrorista publicado el jueves, la administración Trump ha clasificado a redes de izquierda como Antifa entre los “tres tipos principales de grupos terroristas” a los que se enfrenta Estados Unidos.

“Además de los cárteles y los grupos terroristas islamistas”, apunta el documento, “nuestras actividades nacionales (contra el terrorismo) también priorizarán la rápida identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos cuya ideología sea antiamericana, radicalmente protransgénero y anarquista”.

En los últimos meses, a medida que los funcionarios de la administración Trump han intensificado la retórica en torno a la investigación y el enjuiciamiento de personas que, según afirman, forman parte de grupos como Antifa, han tenido dificultades para responder a preguntas básicas sobre estas organizaciones.

Durante una audiencia en el Congreso a finales del año pasado, Michael Glasheen, director de operaciones de la División de Seguridad Nacional del FBI, no pudo responder preguntas sobre el tamaño del grupo Antifa, su ubicación u otros detalles.

“Las investigaciones están en curso”, declaró Glasheen tras declarar a Antifa como la “principal preocupación” del FBI. El funcionario del FBI afirmó que la situación era “muy cambiante”.

El plan antiterrorista de la Casa Blanca establece que el Gobierno federal “utilizará todas las herramientas constitucionalmente disponibles para localizarlos en el país, identificar a sus miembros y rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa”.

Estados Unidos se ha enfrentado a varios ataques violentos por parte de individuos que se oponen a la administración y a sus aliados, incluido el reciente intento de ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el asesinato del comentarista de derecha Charlie Kirk y varios ataques violentos contra centros de inmigración.

Sin embargo, el terrorismo organizado por grupos de izquierda es mucho menos frecuente.

En julio, un grupo de casi una docena de personas lanzó fuegos artificiales y pintó con aerosol vehículos y edificios en una instalación del Departamento de Seguridad Nacional en Texas, antes de que algunos miembros del grupo abrieran fuego contra un agente de policía y empleados del edificio.

Este caso fue el primero de terrorismo federal en la prometida lucha de la administración Trump contra los grupos de izquierda.

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