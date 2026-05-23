Kyle Busch murió por complicaciones de una neumonía grave que derivó en sepsis, dice su familia

Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, murió por complicaciones derivadas de una neumonía grave que progresó…

Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, murió por complicaciones derivadas de una neumonía grave que progresó a sepsis, anunció su familia este sábado.

“La familia pide comprensión y privacidad continuas durante este difícil momento”, agregó Dakota Hunter, vicepresidente de Kyle Busch Companies.

La sepsis es la “respuesta extrema y potencialmente mortal” del cuerpo a una infección, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La condición puede provocar daño tisular, insuficiencia orgánica y la muerte. La sepsis puede ser desencadenada por cualquier tipo de infección, incluso una menor, y ocurre cuando los gérmenes ingresan al cuerpo de una persona y se multiplican, causando enfermedad y daño a órganos y tejidos.

Busch murió el jueves a los 41 años, apenas horas después de que su familia dijera que sufría una enfermedad grave.

The Associated Press informó que Busch estaba realizando pruebas en un simulador de carreras el miércoles cuando dejó de responder y fue trasladado a un hospital en Charlotte, North Carolina, citando a varias fuentes no identificadas familiarizadas con la situación que hablaron bajo condición de anonimato.

Busch tosió sangre y experimentaba dificultad para respirar el miércoles mientras se preparaba para la Coca-Cola 600 del domingo en el Charlotte Motor Speedway.

Según una llamada al 911 obtenida por CNN en respuesta a una solicitud de grabaciones relacionadas con la emergencia médica de Busch, una persona cuya identidad fue censurada en el audio pidió una ambulancia para un centro de entrenamiento en Concord, North Carolina.

“Tengo a una persona con dificultad para respirar, muy acalorada, cree que va a desmayarse y está expulsando un poco de sangre, tosiendo sangre”, dijo la persona que llamó.

La persona indicó que Busch estaba acostado en el piso del baño y se encontraba consciente al momento de la llamada. También pidió que las ambulancias se acercaran al edificio sin sirenas y dio instrucciones sobre la ruta más rápida para llegar hasta Busch.

La llamada al 911, realizada a las 5:30 p.m. (hora de Miami) del miércoles, ocurrió casi exactamente 24 horas antes de que NASCAR, la familia de Busch y Richard Childress Racing anunciaran la muerte de Busch. CNN eliminó del audio la dirección y el nombre de las instalaciones a las que fue enviada la ambulancia.

Este sábado, Richard Childress Racing retiró el auto de Busch. El equipo suspendió el uso del automóvil No. 8 y utilizará el No. 33 hasta que el hijo de Busch, Brexton, esté listo para comenzar a competir en NASCAR, informó el equipo el viernes.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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