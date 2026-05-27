Katy Perry ofrecerá un concierto gratuito en México el 25 de agosto

La cantanta estadounidense Katy Perry anunció el martes en Instagram que ofrecerá un concierto gratuito en México este 25 de…

La cantanta estadounidense Katy Perry anunció el martes en Instagram que ofrecerá un concierto gratuito en México este 25 de agosto.

El espectáculo gratuito de la cantante será en el Teatro del Pueblo en el marco de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), que se realiza entre el 8 y el 31 de agosto en San Luis Potosí.

Perry hizo el anuncio en un video compartido en su cuenta de Instagram, acompañado del siguiente mensaje: “Estoy muy emocionada con este anuncio. Les dije que regresaría y ahora sé cuándo: el 25 de agosto. Fenapo, show gratis para todos mis Katygatos. ¡Vamos! Es un nuevo show, muy divertido y con mucha alegría”.

Los últimos conciertos de Perry en México fueron en 2025, cuando presentó la gira California Dreams Tour en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El anuncio del concierto de Perry había sido revelado previamente por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien compartió en su cuenta oficial de X el video de la cantante.

Entre los artistas anunciados en la Feria Nacional Potosina 2026 figuran, además de Katy Perry, Xavi, Mötley Crüe, Tigres del Norte, Gloria Trevi, Bizarrap, Lila Downs, Yandel Sinfónico y Sin Bandera, entre otros.

The-CNN-Wire

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