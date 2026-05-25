Karol G triunfa en los AMAs 2026 con los premios a la Excelencia Artística y mejor álbum latino

Karol G fue reconocida con el premio a la Excelencia Artística Internacional durante los American Music Awards 2026. El galardón…

Karol G fue reconocida con el premio a la Excelencia Artística Internacional durante los American Music Awards 2026. El galardón le fue entregado por el músico y cantante John Legend, luego de la presentación del tema “Ivonny Bonita” que ofreció la artista.

Durante la entrega, John Legend explicó que el reconocimiento se otorga a los artistas más icónicos de la actualidad, aquellos que han hecho “historia en la música” y “han cambiado la cultura mundial”. Además, destacó que existen artistas que hacen éxitos y otros que hacen historia, y resaltó que, en abril, Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella.

Al recibir el premio, Karol G expresó que era un honor recibirlo de manos de John Legend y aseguró que el momento representa una parte importante de su carrera. También agradeció a Dios por permitirle vivir “la más grande experiencia” de su vida.

La cantante destacó además que su carrera le ha dado propósito y que se siente feliz de poder expresar, a través de sus canciones, mensajes que sirvan de voz para muchas personas y que representen “un lugar seguro y para sanar”.

Asimismo, afirmó que su vida tiene un significado gracias a la música y a la posibilidad de ayudar a otros por medio de ella. También agradeció el apoyo de los artistas presentes.

Karol G cerró su discurso en español con un mensaje para sus seguidores: “Para todos mis fans alrededor del mundo: los amo mucho. Gracias”.

Tras recibir este importante reconocimiento, la artista también fue sorprendida con otro galardón en la categoría de mejor álbum latino, lo que la conmovió visiblemente.

The-CNN-Wire

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