Juez federal dictamina que Trump no puede añadir su nombre al Kennedy Center y bloquea el cierre previsto

Un juez federal bloqueó este viernes el cierre temporal del Kennedy Center por una renovación de varios años y dijo…

Un juez federal bloqueó este viernes el cierre temporal del Kennedy Center por una renovación de varios años y dijo que su junta violó la ley al añadir el nombre del presidente Donald Trump al histórico centro de artes escénicas.

El juez federal de distrito Casey Cooper concluyó que la ley que creó el centro “deja claro que el centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy y no puede llevar ningún otro nombre oficial ni ningún otro homenaje público por decisión unilateral de la junta”.

“El Congreso le dio su nombre al Kennedy Center, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió Cooper en su fallo de 94 páginas.

Poco después del fallo, Trump dio a entender que estaba dando marcha atrás en su intento de transformar el emblemático centro cultural, al sugerir que transfería el control al Congreso.

“He instruido al Departamento de Comercio para que haga todos los arreglos necesarios con el Congreso a fin de permitir una transferencia total y completa de esta institución, dándoles la responsabilidad de su operación, mantenimiento y gestión”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. Añadió que, aunque estaba siendo tratado “injustamente”, no tenía “interés en continuar” a menos que fuera “libre” de hacer lo que quería hacer.

Los detalles de esa transferencia no estaban claros de inmediato. Desde su fundación como homenaje permanente al presidente John F. Kennedy, el poder ejecutivo ha supervisado la junta de fideicomisarios del Kennedy Center, mientras que el Congreso ha sido responsable de las asignaciones anuales para sus operaciones y mantenimiento.

Cooper dictaminó que, en un plazo de dos semanas, los funcionarios deben retirar cualquier letrero del Kennedy Center que incluya el nombre de Trump y actualizar su sitio web para eliminar todas las referencias al nombre “Trump Kennedy Center” o al “Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.

También dijo que el centro quedaba bloqueado de forma permanente para “mostrar, instalar o mantener cualquier señalización física o digital en el edificio o los terrenos del Kennedy Center que designe, sugiera o implique que la institución lleva el nombre de cualquier persona que no sea el presidente John F. Kennedy”.

El Kennedy Center ya ha indicado que planea apelar el fallo.

“Estamos seguros de que, en la apelación, el tribunal respaldará la voluntad de la junta de reconocer las históricas contribuciones del presidente Trump a nuestro centro cultural nacional”, dijo en un comunicado Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del centro.

Cooper, designado por el expresidente Barack Obama, dijo que el centro aún puede seguir adelante con las renovaciones del edificio, que tiene varias décadas, y que más adelante podría decidir cerrarlo después de que su junta analice más a fondo el impacto que esa medida tendría sobre su obligación legal de mantener cierta programación en todo momento.

“No hay evidencia de que la junta haya tenido en cuenta toda la gama de sus obligaciones legales al determinar que un cierre total del Kennedy Center era apropiado”, escribió en el extenso fallo emitido este viernes. “En resumen, no hay evidencia ante el tribunal de que la Junta de Fideicomisarios del Kennedy Center considerara cómo cumpliría su mandato legislativo completo durante el período de cierre”.

Daravi sugirió que el Kennedy Center planea revisar “cuidadosamente” la decisión del juez sobre el cierre, pero subrayó que la instalación “requiere una restauración urgente y significativa”.

Eso incluye mejoras de infraestructura para sistemas como HVAC y paneles del sofito, además de trabajos de drenaje y mejoras en las butacas del teatro.

Las decisiones representan una gran victoria para la representante demócrata Joyce Beatty, miembro ex officio de la junta del Kennedy Center, quien demandó el año pasado después de que sus colegas impulsaran el cambio de nombre del centro. Más tarde revisó su demanda después de que Trump anunciara planes para cerrar el edificio mientras se llevaba a cabo una renovación de gran alcance.

“La decisión de hoy confirma con razón que los esfuerzos de este Gobierno por cambiar el nombre y cerrar el centro no tienen base legal”, dijo Beatty en un comunicado. “El Kennedy Center es una institución que pertenece al pueblo estadounidense, no a Donald Trump”.

Trump, quien fue elegido presidente de la junta el año pasado, ha supervisado importantes cambios programáticos y de liderazgo en el centro, lo que ha provocado una caída en la venta de entradas y que artistas de renombre se retiraran de apariciones previstas, algo que algunos vieron como un factor que impulsó el deseo de cerrarlo temporalmente.

﻿Durante su gestión, su junta directiva, compuesta por personas de su confianza, aprobó a finales del año pasado los planes para cambiar el nombre del centro a Centro Trump Kennedy. Posteriormente, en marzo, la junta votó a favor del cierre del centro a partir del 7 de julio para una renovación prevista de dos años.

Beatty, que representa a Ohio, tiene un asiento en la junta en virtud de su cargo en el Congreso. Su impugnación se centró en parte en la idea de que a los miembros de la junta no se les entregaron documentos sobre los planes de renovación antes de la votación. El Kennedy Center entregó documentos a Beatty en la víspera de la reunión de la junta de marzo, pero esos materiales distaban mucho de la revisión exhaustiva que, según los funcionarios, se había llevado a cabo para justificar un cierre de tal magnitud.

Cooper dijo este viernes que el conjunto de documentos entregados a Beatty “se centraba principalmente en los trabajos de renovación que la junta ya sabía que se llevarían a cabo, no en la necesidad de cerrar el Kennedy Center”.

La votación de la junta sobre si cerrar el centro, escribió, “estaba predestinada”. El juez señaló comentarios de Matt Floca, quien ha sido puesto al frente del centro, que parecían mostrar que se estaba preparando para el cierre total meses antes de que Trump anunciara en febrero sus planes para cerrar el edificio.

“Sea lo que sea que ocurriera durante ese supuesto período de incubación de cuatro meses, la aportación de la junta quedó, claramente, en un segundo plano”, escribió Cooper. “Los fideicomisarios se enteraron del plan para cerrar el centro al mismo tiempo que el público en general, mediante una publicación en redes sociales. Privados de tiempo e información, no tuvieron una oportunidad real de considerar quizá la decisión más trascendental en la vida del centro desde que abrió en 1971”.

“La garantía del presidente Trump de que el cierre estaría ‘totalmente sujeto a la aprobación de la junta’ suena vacía, ya que él mismo admitió después que era ‘un poco tarde para la junta’ pronunciarse porque el plan ya había sido ‘anunciado’. Para él, la aprobación de la junta era solo un ‘detalle menor’”, añadió el juez.

Exmiembros del personal habían expresado graves preocupaciones por los daños que causaría el cierre, incluidas advertencias de que los artistas encontrarían recintos alternativos y no volverían, que sería difícil reemplazar al personal con experiencia y que tanto el público como los donantes desaparecerían.

The-CNN-Wire

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