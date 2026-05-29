Iván Cepeda, a CNN: “América Latina debe ser un territorio de paz, en donde no haya injerencia militar”

Iván Cepeda Castro es un político de izquierda que se define a sí mismo como un humanista, pero que sus…

Iván Cepeda Castro es un político de izquierda que se define a sí mismo como un humanista, pero que sus opositores califican como de extrema izquierda. Este filósofo bogotano fue elegido congresista en 2010 y, desde entonces, el legislativo ha sido su escenario para debates sobre derechos humanos, defensa de los procesos de paz, en donde ha participado como facilitador, y denuncias contra grupos paramilitares de extrema derecha y sus financiadores.

En entrevista con CNN, Cepeda defendió parte de las políticas sociales del actual mandatario, Gustavo Petro, que dice va a continuar en un eventual gobierno suyo, cuestionó las intervenciones militares en América Latina, señaló que la política de Estados Unidos en la guerra contra las drogas ha fracasado, se mostró de acuerdo con la posibilidad de realizar una asamblea nacional constituyente y descartó, de ser elegido, perpetuarse en el poder después del periodo constitucional de 4 años de mandato. También habló sobre las críticas por sus relaciones con Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez y dejó en claro su postura frente a la tensa situación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.

Aquí, algunos de los puntos más destacados de la entrevista del candidato presidencial del partido de Gobierno, Pacto Histórico, con CNN.

Sus propuestas de Gobierno

“En primer lugar, la lucha contra la pobreza, la necesidad de acabar con la desigualdad social. En segundo lugar, por supuesto, ahondar y profundizar la reforma agraria. Vamos a seguir en la línea de entregar tierras al campesinado más pobre, y en tercer lugar, la lucha contra la gran corrupción”.

¿Qué pasaría con la fracasada política de ‘paz total’?

“Allí tenemos inmensos desafíos y hay que hacer diálogos que tengan eficacia. No podemos seguir desarrollando conversaciones que no obtengan como contraprestación resultados claros”.

La lucha contra el narcotráfico y su relación con Estados Unidos

“Una relación en la cual hagamos conciencia sobre lo que ha ocurrido. La llamada guerra contra las drogas o contra el narcotráfico ha fracasado estruendosamente. Llevamos en esto seis décadas mal contadas y los resultados no son los que se habían buscado”.

América Latina debe ser zona de paz

“Lo esencial es garantizar que América Latina sea una región y una zona de paz en la que no haya injerencia militar, injerencia de ningún tipo”.

En Cuba no debe haber intervención militar

“La vía para resolver todo conflicto, toda situación de enfrentamiento o confrontación internacional debe ser el diálogo… Mal se haría en provocar una situación que tensione o lleve a una situación de intervención”.

La posibilidad de una asamblea nacional constituyente

“Yo creo que la asamblea constituyente es una posibilidad, pero que para adoptar como mecanismo de reforma constitucional debe haber un acuerdo mediante un diálogo nacional”.

Su postura frente a revivir la figura de la reelección presidencial

“4 años no son solamente suficientes, sino que creo firmemente en el relevo democrático”.

La redistribución de la riqueza en Colombia, según Cepeda

“Me refiero a que, tantos quienes tienen una posición mas pudiente y privilegiada, como quienes viven en una situación de precariedad y pobreza, todos podamos mejorar nuestras condiciones a través de una economía productiva y solidaria”.

¿Es un candidato de extrema izquierda?

“Soy una persona que tiene profundas convicciones humanistas, he luchado durante muchos años, décadas, por los derechos humanos en Colombia desde la perspectiva de las víctimas. He contribuido a que haya verdad, justicia y reparación”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.