Italia empezó la reconstrucción: la insólita primera lista tras quedarse afuera del Mundial 2026

Quedarse afuera de un Mundial puede ser un gran dolor de cabeza. Quedarse afuera de tres consecutivos es una pesadilla.…

Quedarse afuera de un Mundial puede ser un gran dolor de cabeza. Quedarse afuera de tres consecutivos es una pesadilla. Ahora, si eres la segunda selección más ganadora de la historia del torneo eso se convierte en una tragedia.

Con ese espíritu encara Italia la segunda mitad de 2026, el año de la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 participantes, que tendrá, entre otros, a Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao. Pero no a la Azzurri. Y que la selección tetracampeona no juegue un Mundial desde 2014 pasó factura.

Después del último fracaso no se salvó nadie. O, bueno, casi nadie. Tras la caída por penales ante Bosnia renunció el presidente de la Federación Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, y hasta un histórico como Gianluigi Buffon (jefe de delegación) decidió dar un paso al costado. De más está decir que Gennaro Gattuso no continuó como director técnico.

El último eslabón del fin de ciclo pareció confirmarse este lunes, con la lista que el entrenador interino Silvio Baldini presentó para la doble fecha de amistosos internacionales, que mientras para muchos seleccionados serán las últimas pruebas antes del Mundial, para el italiano puede significar la piedra fundamental de su reconstrucción.

Veinticuatro jugadores integran el listado de Baldini, y al único que el público general conoce sin buscar en Internet es a Giuanluigi Donnarumma (Manchester City). Luego, hay un puñado muy pequeño de jugadores que ya han sido convocados alguna vez: Pietro Comuzzo (Fiorentina), Marco Palestra (Cagliari), Niccolo Pisilli (Roma) y Francesco Pio Espósito (Inter).

El resto de la lista la componen debutantes en el combinado nacional, todos muy jóvenes, al punto de que a nivel general es la convocatoria más joven en la historia de la Azzurri: 20 años y seis meses en promedio.

En la cabeza de muchos puede parecer una locura, pero no en la de Baldini, quien conoce a muchos de estos futbolistas, ya que él es el director técnico de la selección Sub21.

Hay, lisa y llanamente, jugadores de todos lados. Muchos de la Serie A, algunos de la Bundesliga, uno de la Ligue 1 y hasta algunos que militan en segunda división, como Giovanni Daffara (Avellino) y Costantino Favasuli (Catanzaro). Si alguien esperaba que la selección italiana baraje y dé de nuevo, se cumplió, pero con un juego de cartas prácticamente nuevo.

Cualquiera podría cuestionar el apuro por conformar esta lista tan joven para dos amistosos ante Grecia y Luxemburgo, y más teniendo en cuenta que Italia no estará en la fiesta que organizan Canadá, Estados Unidos y México desde el 11 de junio, pero el 2026 no está perdido para la Azzurri, ya que en septiembre mismo comenzará su participación en la quinta edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Allí se medirá contra Bélgica, Turquía y Francia.

Por eso esta lista no es una más para Italia. Desde las cenizas, y apostando al talento joven, la Azzurri quiere reconstruirse, imponer presencia en Europa y, por supuesto, volver al escenario más importante para el planeta fútbol: el Mundial.

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