Irán tendrá que desplazarse a los partidos del Mundial desde México tras la negativa de EE.UU. a acogerlos, según Sheinbaum

La selección nacional de fútbol de Irán pernoctará en México y viajará a Estados Unidos los días de sus tres…

La selección nacional de fútbol de Irán pernoctará en México y viajará a Estados Unidos los días de sus tres partidos del Mundial, después de que Washington declinara acoger al equipo para el torneo, anunció este lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum declaró que la FIFA se puso en contacto con su Gobierno después de que las autoridades estadounidenses dijeran que no querían que Irán permaneciera en el país durante toda la competición, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, a pesar de que la selección de la nación persa tiene previsto jugar allí tres partidos del Grupo G.

“No tenemos ningún motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México”, declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Irán tiene previsto enfrentarse a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, a Bélgica en Los Ángeles el 21 de junio y a Egipto en Seattle el 26 de junio.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El presidente Donald Trump manifestó en marzo que Irán era bienvenido a participar en la Copa del Mundo, pero que no creía que fuera apropiado que el equipo iraní estuviera en Estados Unidos “por su propia vida y seguridad”.

Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de fútbol, ​​anunció el sábado que la sede del equipo se trasladaría de Arizona a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana durante el torneo. La FIFA confirmó el traslado el lunes.

Taj añadió que el intercambio ayudaría a evitar complicaciones relacionadas con los visados ​​y permitiría vuelos directos de Iran Air a México.

Los planes de Irán para el Mundial han estado bajo escrutinio desde finales de febrero, cuando Estados Unidos se unió a Israel en los ataques contra el país, desencadenando una guerra que generó dudas sobre si Teherán enviaría a su equipo a jugar en uno de los países anfitriones.

En marzo, Taj declaró que Irán estaba en conversaciones con la FIFA para trasladar sus partidos de la fase de grupos a México por motivos de seguridad, y Sheinbaum afirmó que México estaría dispuesto a albergarlos. La FIFA mantuvo el calendario sin cambios.

La incertidumbre alimentó las especulaciones sobre la participación de Irán en el torneo.

En abril, el enviado de Trump para las alianzas globales, Paolo Zampolli, sugirió que Italia debería reemplazar a Irán, lo que provocó una respuesta desdeñosa por parte de los funcionarios italianos y la FIFA.

Irán se clasificó para su cuarto Mundial consecutivo al quedar primero de su grupo en la tercera ronda de la fase de clasificación asiática el año pasado.

The-CNN-Wire

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